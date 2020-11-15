Вудворд: "Юнайтед" по-прежнему привлекателен для игроков топ-уровня"
Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд заверил акционеров, что его клуб сохраняет привлекательность для лучших игроков мира, несмотря на определенное ухудшение спортивных и финансовых показателей.
Финишировав на втором месте в прошлом сезоне Премьер-Лиги, "красные дьяволы" неважно поработали на трансферном рынке и столь же неважно начали новую кампанию. В данный момент "Юнайтед" только восьмой и имеет отрицательную разницу мячей.
Также у клуба с "Олд Траффорд" наблюдается спад и в денежных вопросах. За первый квартал этого финансового года (июль-сентябрь) "Юнайтед" заработал 135 миллионов фунтов — на 6.1% меньше, чем за тот же период в прошлом году.
Кроме того, на 22.3% упала чистая прибыль — до 13.9 млн. фунтов. А вот зарплатная ведомость потяжелела на 10.2% — до 77 млн. фунтов. Из положительных моментов может отметить снижение долга — с 268.1 до 247.2 млн. фунтов. Тем не менее, Вудворд положительно оценивает перспективы "Юнайтед".
"Наша финансовая мощь позволяет нам и дальше привлекать и сохранять игроков топ-уровня и инвестировать в свою академию. Мы стремимся достичь успеха на поле, которого ожидают клуб и наши фанаты".
"Мы по-прежнему на пути к обновлению рекорда по обороту за полный год в соответствии с долгосрочным планом и стратегией по улучшению всех отраслей клуба", — цитирует Вудворда Evening Standard.
15.11.2018 17:00
Просмотров: 366
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
А что же тогда ни один защитник не пришел летом??
(ответить)
Заголовок не совсем соответствует содержанию статьи
(ответить)
Зидана пили уже заипал ёпта, чё ждать то
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий