Азар отложил вопрос о своем будущем до конца сезона

Плеймейкер "Челси" Эден Азар нанес сокрушительный удар по надеждам своего клуба заключить с ним новый контракт, отложив вопрос о своем будущем до конца сезона.

Ранее осенью Азар честно признался, что разрывается между своей мечтой о "Реале" и продлением сотрудничества с "синими". Эден был готов отправиться в Мадрид еще минувшим летом, однако Королевский клуб не решился сделать предложение насчет него.



Эта неопределенная ситуация сохранится еще многие месяцы, потому что 27-летний бельгиец не собирается отвлекаться от игры в футбол, пока продолжается сезон.



"Сейчас я думаю только о "Челси". Сезон длится семь или восемь месяцев, а после его окончания я посмотрю, что буду делать дальше".



"Наш тренер придерживается той же футбольной философии, что и я. Он всегда думает о мяче. Он мыслит о футболе так же, как мы, игроки".



Если вы видели, как играл "Наполи", то это было благодаря Маурицио Сарри. Теперь он наложил свой стиль на "Челси", и здесь у него есть подходящие для этого игроки. Поэтому, да, мы очень счастливы и играем в хороший футбол", — сообщил Азар Sporza.



Добавим, что после окончания сезона у Азара останется всего 12 месяцев от действующего контракта. В похожей ситуации минувшим летом голкипер Тибо Куртуа заставил "Челси" отпустить его в "Реал".