Азар отложил вопрос о своем будущем до конца сезона

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар нанес сокрушительный удар по надеждам своего клуба заключить с ним новый контракт, отложив вопрос о своем будущем до конца сезона.

Ранее осенью Азар честно признался, что разрывается между своей мечтой о "Реале" и продлением сотрудничества с "синими". Эден был готов отправиться в Мадрид еще минувшим летом, однако Королевский клуб не решился сделать предложение насчет него.

Эта неопределенная ситуация сохранится еще многие месяцы, потому что 27-летний бельгиец не собирается отвлекаться от игры в футбол, пока продолжается сезон.

"Сейчас я думаю только о "Челси". Сезон длится семь или восемь месяцев, а после его окончания я посмотрю, что буду делать дальше".

"Наш тренер придерживается той же футбольной философии, что и я. Он всегда думает о мяче. Он мыслит о футболе так же, как мы, игроки".

Если вы видели, как играл "Наполи", то это было благодаря Маурицио Сарри. Теперь он наложил свой стиль на "Челси", и здесь у него есть подходящие для этого игроки. Поэтому, да, мы очень счастливы и играем в хороший футбол", — сообщил Азар Sporza.

Добавим, что после окончания сезона у Азара останется всего 12 месяцев от действующего контракта. В похожей ситуации минувшим летом голкипер Тибо Куртуа заставил "Челси" отпустить его в "Реал".



Метки Азар, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 15.11.2018 17:29 # sausage
    Вроде бы честно говорит, типа думает только об игре, мол честен с болелами, не отрицает, что мечтает себя попробовать в Реале, а получится, как с Картуа, свалит в последний момент, когда адекватную замену будет сложно найти без неибической переплаты. И вся эта честность выйдет клубу боком, или раком.

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  2. martingor 15.11.2018 17:08 # martingor
    на хер кому нужно это бревно

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  3. akadam 15.11.2018 16:49 # akadam
    - Эден, когда Вы продлите контракт с "Челси"?
    - Значит так. Родился я в тысяча девятьсот...

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  4. sawbones 15.11.2018 16:39 # sawbones
    Заипал он уже со своей ромашкой...

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  5. suddenly 15.11.2018 16:21 # suddenly
    Эта новость 66666

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