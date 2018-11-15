Азар отложил вопрос о своем будущем до конца сезона
Плеймейкер "Челси" Эден Азар нанес сокрушительный удар по надеждам своего клуба заключить с ним новый контракт, отложив вопрос о своем будущем до конца сезона.
Ранее осенью Азар честно признался, что разрывается между своей мечтой о "Реале" и продлением сотрудничества с "синими". Эден был готов отправиться в Мадрид еще минувшим летом, однако Королевский клуб не решился сделать предложение насчет него.
Эта неопределенная ситуация сохранится еще многие месяцы, потому что 27-летний бельгиец не собирается отвлекаться от игры в футбол, пока продолжается сезон.
"Сейчас я думаю только о "Челси". Сезон длится семь или восемь месяцев, а после его окончания я посмотрю, что буду делать дальше".
"Наш тренер придерживается той же футбольной философии, что и я. Он всегда думает о мяче. Он мыслит о футболе так же, как мы, игроки".
Если вы видели, как играл "Наполи", то это было благодаря Маурицио Сарри. Теперь он наложил свой стиль на "Челси", и здесь у него есть подходящие для этого игроки. Поэтому, да, мы очень счастливы и играем в хороший футбол", — сообщил Азар Sporza.
Добавим, что после окончания сезона у Азара останется всего 12 месяцев от действующего контракта. В похожей ситуации минувшим летом голкипер Тибо Куртуа заставил "Челси" отпустить его в "Реал".
15.11.2018 16:00
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Вроде бы честно говорит, типа думает только об игре, мол честен с болелами, не отрицает, что мечтает себя попробовать в Реале, а получится, как с Картуа, свалит в последний момент, когда адекватную замену будет сложно найти без неибической переплаты. И вся эта честность выйдет клубу боком, или раком.
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на хер кому нужно это бревно
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- Эден, когда Вы продлите контракт с "Челси"?
- Значит так. Родился я в тысяча девятьсот...
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Заипал он уже со своей ромашкой...
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