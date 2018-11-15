Аарон Рэмси, вероятно, перейдет в "Баварию"

Аарон Рэмси "Бавария" выиграла борьбу за полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси. По крайней мере, в этом уверены в Мюнхене.

Как известно, на старте сезона "канониры" отозвали свое предложение о новом контракте и теперь позволят Рэмси покинуть клуб свободным агентом следующим летом. Это решение уже окончательное и пересмотру не подлежит.

Ранее Аарона связывали с переходом в "Ливерпуль" и "Челси", однако The Independent стало известно, что "Бавария" оставила своих конкурентов из Премьер-Лиги далеко позади, совершив прорыв в переговорах с игроком сборной Уэльса.

Теперь чемпионы Бундеслиги рассчитывают заключить долгосрочный контракт с Рэмси. В "Баварии" верят, что уже не упустят 27-летнего полузащитника.

Добавим, что "Бавария" невыразительно проводит этот сезон, застряв на пятом месте в Бундеслиге и отставая на семь очков от лидирующей "Боруссии". По слухам, мюнхенцы уже задумываются об увольнении своего главного тренера Нико Ковача, одним из фаворитов на замену которому является прекрасно знакомый Рэмси Арсен Венгер.



Метки Арсенал, Бавария, Рэмси

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2018 15:00

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  1. unreal84 15.11.2018 15:44 # unreal84
    В Баварии проблемы грядут с их сыпящимися песком флангами в виде "семидесятилетних" роббена и рибери и прочих стариков. Команду строить надо почти с нуля. Неужели доверят это Венгеру)

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  2. pauk 15.11.2018 15:40 # pauk
    Зачем Баварии лавочник Арсенала?

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