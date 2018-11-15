Анонс матча Англия — США
В четверг вечером Уэйн Руни, лучший бомбардир сборной Англии в истории, проведет свой прощальный матч за национальную команду — против США на "Уэмбли".
Весьма заурядный товарищеский матч получил особую подоплеку в свете решения FA и главного тренера англичан Гарета Саутгейта пригласить Руни, который, как они считают, заслуживает возможности торжественно поставить точку в своей международной карьере.
Это решение было одобрено далеко не всеми. Многие авторитетные в английском футболе люди заявили, что такими вещами нельзя раскидываться словно подарками, а вызываться в сборную должны только те игроки, которые этого достойны.
Ходят даже слухи, что под давлением общественности Саутгейт был вынужден урезать роль 33-летнего Руни на предстоящий матч. Уэйн все-таки получит футболку с 10-м номером и капитанскую повязку, но лишь появится на замену в концовке.
— Ранее сборные Англии и США встречались 10 раз. Родоначальники футбола одержали семь побед, однажды сыграли вничью и дважды уступили.
— Это будет третий матч сборной США на "Уэмбли" против англичан, два предыдущих здесь американцы проиграли.
— Англичане не знают поражений дома в товарищеских матчах с марта 2016 — уже 10 поединков кряду.
— Это будет 120-й матч Руни за сборную Англии и его 37-й на "Уэмбли", где он забил 19 голов. Больше раз удалось здесь отличиться лишь Гари Линекеру (22) и Бобби Чарльтону (23).
— Нападающий Маркус Рэшфорд забил три гола в четырех последних матчах за сборную Англии — как в 25 первых.
— сборная США проиграла только один из девяти последних матчей против команд из Европы, это случилось против Ирландии в июне.
Ожидается, что Саутгейт выпустит с первых минут защитника "Брайтона" Льюиса Данка, вингера "Боруссии" Джейдона Санчо и нападающего "Борнмута" Каллума Уилсона. Киран Триппьер и Данни Уэлбек сборной не помогут из-за травм.
Товарищеский матч
Сборная Англии — сборная США
Лондон. Стадион "Уэмбли". 23:00 Онлайн-трансляция
15.11.2018 14:00
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30.11.2015 13:20 #
citylife
Как сообщает авторитетное издание The Scum, FA готовит принятие нового закона. Это будет уже второй закон Руни. Это закон будет защищать права людей с особенностями физического и умственного развития (инвалидов). Суть закона будет заключаться в том, что начиная с сезона 16/17 в каждом клубе должен быть жирный инвалид с волосами от жопы на голове получающий 350 тыс. фунтов в неделю.
Напомним, что первый закон Руни защищает права чернокожих. Этот закон обязывает клубы давать шанс на собеседование чернокожим тренерам. Скорее всего этот закон носит имя Руни в честь чернокожего джентельмена, водившего мамку Руни в кино.
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