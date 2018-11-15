Анонс матча Англия — США

В четверг вечером Уэйн Руни, лучший бомбардир сборной Англии в истории, проведет свой прощальный матч за национальную команду — против США на "Уэмбли".

Весьма заурядный товарищеский матч получил особую подоплеку в свете решения FA и главного тренера англичан Гарета Саутгейта пригласить Руни, который, как они считают, заслуживает возможности торжественно поставить точку в своей международной карьере.



Это решение было одобрено далеко не всеми. Многие авторитетные в английском футболе люди заявили, что такими вещами нельзя раскидываться словно подарками, а вызываться в сборную должны только те игроки, которые этого достойны.



Ходят даже слухи, что под давлением общественности Саутгейт был вынужден урезать роль 33-летнего Руни на предстоящий матч. Уэйн все-таки получит футболку с 10-м номером и капитанскую повязку, но лишь появится на замену в концовке.



— Ранее сборные Англии и США встречались 10 раз. Родоначальники футбола одержали семь побед, однажды сыграли вничью и дважды уступили.



— Это будет третий матч сборной США на "Уэмбли" против англичан, два предыдущих здесь американцы проиграли.



— Англичане не знают поражений дома в товарищеских матчах с марта 2016 — уже 10 поединков кряду.



— Это будет 120-й матч Руни за сборную Англии и его 37-й на "Уэмбли", где он забил 19 голов. Больше раз удалось здесь отличиться лишь Гари Линекеру (22) и Бобби Чарльтону (23).



— Нападающий Маркус Рэшфорд забил три гола в четырех последних матчах за сборную Англии — как в 25 первых.



— сборная США проиграла только один из девяти последних матчей против команд из Европы, это случилось против Ирландии в июне.



Ожидается, что Саутгейт выпустит с первых минут защитника "Брайтона" Льюиса Данка, вингера "Боруссии" Джейдона Санчо и нападающего "Борнмута" Каллума Уилсона. Киран Триппьер и Данни Уэлбек сборной не помогут из-за травм.



Товарищеский матч

Сборная Англии — сборная США

Лондон. Стадион "Уэмбли". 23:00 Онлайн-трансляция