Насри допущен до тренировок с "Вест Хэмом"

Полузащитник Самир Насри был допущен до тренировок с "Вест Хэмом", чтобы попытаться заслужить контракт.

В минувший вторник пресса сообщила, что переход Насри, завершающего отбывать 18-месячную дисквалификацию, свободным агентом к "молотобойцам" оказался под вопросом из-за сомнений клуба относительно физической формы Самира.



"Вест Хэм" обеспокоен тем, сколько времени может потребоваться экс-игроку "Манчестер Сити" и "Арсенала", чтобы набрать достаточные для выступлений в Премьер-Лиге кондиции, однако сегодня Sky Sports стало известно, что Насри все-таки получит свой шанс.



31-летний француз будет тренироваться с командой Мануэля Пеллегрини и постарается доказать, что заслуживает контракта с зарплатой в 80 тысяч фунтов в неделю.



Добавим, что свой последний матч Насри сыграл за "Антальяспор" еще 26 ноября прошлого года. Снова выйти на поле Самиру будет позволено после 1 января 2019.