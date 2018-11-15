Насри допущен до тренировок с "Вест Хэмом"
Полузащитник Самир Насри был допущен до тренировок с "Вест Хэмом", чтобы попытаться заслужить контракт.
В минувший вторник пресса сообщила, что переход Насри, завершающего отбывать 18-месячную дисквалификацию, свободным агентом к "молотобойцам" оказался под вопросом из-за сомнений клуба относительно физической формы Самира.
"Вест Хэм" обеспокоен тем, сколько времени может потребоваться экс-игроку "Манчестер Сити" и "Арсенала", чтобы набрать достаточные для выступлений в Премьер-Лиге кондиции, однако сегодня Sky Sports стало известно, что Насри все-таки получит свой шанс.
31-летний француз будет тренироваться с командой Мануэля Пеллегрини и постарается доказать, что заслуживает контракта с зарплатой в 80 тысяч фунтов в неделю.
Добавим, что свой последний матч Насри сыграл за "Антальяспор" еще 26 ноября прошлого года. Снова выйти на поле Самиру будет позволено после 1 января 2019.
15.11.2018 13:00
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Последние комментарии:
какой то чмошный клуб опустил этого долбоеба ниже плинтуса, Насральник как был дятлом так им и остался
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Любимый ПЗЩ. Умный, с техникой, с характером. Жаль ушел из Арсенала. Не реализовал потенциал, в том числе и из-за характера.
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Браво!!
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