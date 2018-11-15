Насри допущен до тренировок с "Вест Хэмом"

Самир Насри Полузащитник Самир Насри был допущен до тренировок с "Вест Хэмом", чтобы попытаться заслужить контракт.

В минувший вторник пресса сообщила, что переход Насри, завершающего отбывать 18-месячную дисквалификацию, свободным агентом к "молотобойцам" оказался под вопросом из-за сомнений клуба относительно физической формы Самира.

"Вест Хэм" обеспокоен тем, сколько времени может потребоваться экс-игроку "Манчестер Сити" и "Арсенала", чтобы набрать достаточные для выступлений в Премьер-Лиге кондиции, однако сегодня Sky Sports стало известно, что Насри все-таки получит свой шанс.

31-летний француз будет тренироваться с командой Мануэля Пеллегрини и постарается доказать, что заслуживает контракта с зарплатой в 80 тысяч фунтов в неделю.

Добавим, что свой последний матч Насри сыграл за "Антальяспор" еще 26 ноября прошлого года. Снова выйти на поле Самиру будет позволено после 1 января 2019.



Метки Вест Хэм, Насри

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. martingor 15.11.2018 13:42 # martingor
    какой то чмошный клуб опустил этого долбоеба ниже плинтуса, Насральник как был дятлом так им и остался

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  2. easports 15.11.2018 13:38 # easports
    Любимый ПЗЩ. Умный, с техникой, с характером. Жаль ушел из Арсенала. Не реализовал потенциал, в том числе и из-за характера.

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  3. chebrec 15.11.2018 13:27 # chebrec
    Браво!!

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