Моуриньо хочет сохранить Дармиана в "Юнайтед"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо не заинтересован в расставании с защитником Маттео Дармианом в зимнее трансферное окно.
Дармиан был явно настроен на возвращение в Серию А еще минувшим летом, однако из-за травм Антонио Валенсии и новичка Диогу Далота Моуриньо предпочел сохранить итальянца в клубе.
С тех пор 28-летний Дармиан провел только один матч за "красных дьяволов" — в первом туре Премьер-Лиги против "Лестера". Маттео по-прежнему жаждет уйти в клуб, где сможет играть регулярно, однако у Моуриньо другие планы в отношении него.
К данному моменту Валенсия и Далот до сих пор не решили свои проблемы со здоровьем, поэтому Жозе видит рискованным расставание с Дармианом в январе. Тренер предпочитает сохранить игрока минимум до окончания сезона.
Как сообщает Evening Standard, Моуриньо впечатлен профессионализмом Дармиана, несмотря на дефицит игровых минут. Более того, "Юнайтед" даже готов воспользоваться своей опцией и продлить контракт Маттео до лета 2020, чтобы сохранить трансферную стоимость футболиста.
15.11.2018 11:00
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Последние комментарии:
Лучше бы думал как на своем стуле усидеть0)))
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Зачем платить игроку зарплату, если ты его не используешь? Моуриньо готов поставить на правый/левый фланг кого угодно, хоть Лукаку, лишь бы не Дармиана.
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Какое же мауриньо дерьмо, бедный дармиан, мне жаль его, как и всех болел и игроков МЮ
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