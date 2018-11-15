Моуриньо хочет сохранить Дармиана в "Юнайтед"

Маттео Дармиан Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо не заинтересован в расставании с защитником Маттео Дармианом в зимнее трансферное окно.

Дармиан был явно настроен на возвращение в Серию А еще минувшим летом, однако из-за травм Антонио Валенсии и новичка Диогу Далота Моуриньо предпочел сохранить итальянца в клубе.

С тех пор 28-летний Дармиан провел только один матч за "красных дьяволов" — в первом туре Премьер-Лиги против "Лестера". Маттео по-прежнему жаждет уйти в клуб, где сможет играть регулярно, однако у Моуриньо другие планы в отношении него.

К данному моменту Валенсия и Далот до сих пор не решили свои проблемы со здоровьем, поэтому Жозе видит рискованным расставание с Дармианом в январе. Тренер предпочитает сохранить игрока минимум до окончания сезона.

Как сообщает Evening Standard, Моуриньо впечатлен профессионализмом Дармиана, несмотря на дефицит игровых минут. Более того, "Юнайтед" даже готов воспользоваться своей опцией и продлить контракт Маттео до лета 2020, чтобы сохранить трансферную стоимость футболиста.



Метки Дармиан, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. jappstamm 15.11.2018 11:44 # jappstamm
    Лучше бы думал как на своем стуле усидеть0)))

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  2. justbulat 15.11.2018 11:33 # justbulat
    Зачем платить игроку зарплату, если ты его не используешь? Моуриньо готов поставить на правый/левый фланг кого угодно, хоть Лукаку, лишь бы не Дармиана.

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  3. aliabiev 15.11.2018 11:30 # aliabiev
    Какое же мауриньо дерьмо, бедный дармиан, мне жаль его, как и всех болел и игроков МЮ

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