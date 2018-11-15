Моуриньо хочет сохранить Дармиана в "Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо не заинтересован в расставании с защитником Маттео Дармианом в зимнее трансферное окно.

Дармиан был явно настроен на возвращение в Серию А еще минувшим летом, однако из-за травм Антонио Валенсии и новичка Диогу Далота Моуриньо предпочел сохранить итальянца в клубе.



С тех пор 28-летний Дармиан провел только один матч за "красных дьяволов" — в первом туре Премьер-Лиги против "Лестера". Маттео по-прежнему жаждет уйти в клуб, где сможет играть регулярно, однако у Моуриньо другие планы в отношении него.



К данному моменту Валенсия и Далот до сих пор не решили свои проблемы со здоровьем, поэтому Жозе видит рискованным расставание с Дармианом в январе. Тренер предпочитает сохранить игрока минимум до окончания сезона.



Как сообщает Evening Standard, Моуриньо впечатлен профессионализмом Дармиана, несмотря на дефицит игровых минут. Более того, "Юнайтед" даже готов воспользоваться своей опцией и продлить контракт Маттео до лета 2020, чтобы сохранить трансферную стоимость футболиста.