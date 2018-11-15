Мората снова счастлив благодаря психологу

Нападающий "Челси" Альваро Мората признался, что ему потребовалась помощь психолога, чтобы вернуть свою карьеру в правильное русло.

Присоединившись к "синим" летом 2017, Мората очень ярко начал свою английскую карьеру и забил семь голов в семи первых матчах, но совершенно провалил вторую половину сезона. Альваро отличился лишь трижды с 30 декабря и до окончания кампании, оставшись вне заявки сборной Испании на ЧМ-2018.



Новый сезон 26-летний нападающий тоже начал довольно невыразительно, но постепенно пришел в себя и в семи последних матчах за "Челси" забил пять голов. Свой прогресс Мората объясняет в том числе и тем, что он стал более стойким в психологическом плане.



"Раньше у меня и мыслей не было о том, чтобы тренировать свой разум. Когда игрок слышит слово "психолог", это ошеломляет, но я осознал, что нуждаюсь в помощи".



"Поначалу мне было неловко разговаривать с психологом и рассказывать ему о своих проблемах, однако с помощью каждого я снова чувствую себя счастливым в игре".



"Минувшим летом я сказал себе раз или два, что хочу уйти в команду, где буду снова счастлив и не буду находиться под давлением. Но теперь я счастливее, чем когда-либо прежде, в "Челси" и национальной команде, даже несмотря на то, что не показываю своей лучшей игры", — сообщил Мората испанской газете ABC.