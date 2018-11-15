Мората снова счастлив благодаря психологу

Альваро Мората Нападающий "Челси" Альваро Мората признался, что ему потребовалась помощь психолога, чтобы вернуть свою карьеру в правильное русло.

Присоединившись к "синим" летом 2017, Мората очень ярко начал свою английскую карьеру и забил семь голов в семи первых матчах, но совершенно провалил вторую половину сезона. Альваро отличился лишь трижды с 30 декабря и до окончания кампании, оставшись вне заявки сборной Испании на ЧМ-2018.

Новый сезон 26-летний нападающий тоже начал довольно невыразительно, но постепенно пришел в себя и в семи последних матчах за "Челси" забил пять голов. Свой прогресс Мората объясняет в том числе и тем, что он стал более стойким в психологическом плане.

"Раньше у меня и мыслей не было о том, чтобы тренировать свой разум. Когда игрок слышит слово "психолог", это ошеломляет, но я осознал, что нуждаюсь в помощи".

"Поначалу мне было неловко разговаривать с психологом и рассказывать ему о своих проблемах, однако с помощью каждого я снова чувствую себя счастливым в игре".

"Минувшим летом я сказал себе раз или два, что хочу уйти в команду, где буду снова счастлив и не буду находиться под давлением. Но теперь я счастливее, чем когда-либо прежде, в "Челси" и национальной команде, даже несмотря на то, что не показываю своей лучшей игры", — сообщил Мората испанской газете ABC.



Метки Мората, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. xtvgbjyfn2018 15.11.2018 11:38 # xtvgbjyfn2018
    Не мужик.

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  2. monsieurgood 15.11.2018 11:14 # monsieurgood
    если это прогресс, то у меня для него плохие новости

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  3. vyrentz 15.11.2018 10:42 # vyrentz
    Это просто огонь! После Дрогбы и Косты, у Челси эта телочка на острие. Бггг

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  4. ry-l 15.11.2018 10:26 # ry-l
    Размазня и тряпка

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  5. rap-woiska 15.11.2018 10:17 # rap-woiska
    над в инстаграмме поддержать парня

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