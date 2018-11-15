Мартинес отрицает конфликт с "Юнайтед" из-за Феллайни

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес опроверг слухи о конфликте с "Манчестер Юнайтед" на почве здоровья полузащитника Маруана Феллайни.

В минувшее воскресенье Феллайни целиком сыграл матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити", хотя парой дней ранее не был вызван в национальную команду для подготовки к поединкам Лиги Наций против сборных Исландии и Швейцарии.



Бельгийцы решили не включать Маруана в свою заявку, опираясь на информацию, предоставленную медицинским департаментом "Юнайтед" — по сути клуб сообщил сборной, что игрок нездоров и играть в футбол не может.



Некоторые заподозрили в этом месть "Юнайтед" за предыдущие проблемы со здоровьем, с которыми игроки возвращались на "Олд Траффорд" из бельгийской сборной, однако Мартинес это отрицает.



"Мы работаем все вместе, это не война и не ситуация, при которой мы пытаемся мстить друг другу".



"Случившееся с Феллайни происходит постоянно. Учитывая обстоятельства, было невероятно видеть, что он продержался все 90 минут на невероятном уровне".



"В ситуации Маруана нет ничего странного. Иногда приятно видеть, что игрок, которого ты решил не включать в свою заявку в пятницу, чувствует себя гораздо лучше пару дней спустя".



"Мы рады, что он возвращается на свой лучший уровень, но в то же время мы расстроены, что он не смог приехать в сборную. Мы с клубами должны работать сообща, и с медицинским департаментом "Юнайтед" у нас очень хорошие отношения, мы приняли лучшее решение", — цитирует Мартинеса Sky Sports.



Добавим, что накануне Феллайни шокировал социальные сети, представив свою новую прическу к 31-му Дню рождения, который он, правда, справит только через неделю.