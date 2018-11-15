ФИФА проводит расследование в отношении пяти клубов Премьер-Лиги

Стэмфорд Бридж ФИФА проводит расследование в отношении "Челси" и четырех других клубов Премьер-Лиги на предмет нарушения правил, регулирующих переходы игроков моложе 18 лет.

В среду французское издание Mediapart, изучив документы Football Leaks, сообщило, что в недавнем прошлом клуб со "Стэмфорд Бридж" подписал сразу 14 юных игроков с нарушением правил и теперь может подвергнуться запрету на регистрацию новичков на ближайшие два года — или четыре трансферных окна.

Позже днем последовало два официальных заявления. "Челси" подтвердил, что оказывает всяческое содействие ФИФА, а ФИФА в свою очередь раскрыла, что расследование касается и четырех других клубов высшего английского дивизиона, помимо "Челси". При этом какого-либо решения о наказании еще не принято.

Также известно, что одним из игроков, которых касается расследование, является нападающий Бертран Траоре, заключивший профессиональный контракт с "Челси" 1 января 2014 года — в первый день трансферного окна после наступления 18 лет. При этом в 16 лет игрок из Буркина-Фасо был замечен в матче за команду U-18 "Арсенала".

Добавим, что в прошлом за подобные провинности ФИФА наказывала трансферными запретами "Барселону", "Реал" и "Атлетико".



Метки ФИФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2018 08:00

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  1. yamateh 15.11.2018 09:21 # yamateh
    Азар остается.

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  2. naby-keita 15.11.2018 08:10 # naby-keita
    Чиновники ФИФА наполняют карманы от богатых клубов и наказывают бедные клубы.

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  3. shakur 15.11.2018 08:06 # shakur
    На Стэморде уже сменили угловые флажки, оперативно

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