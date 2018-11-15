ФИФА проводит расследование в отношении пяти клубов Премьер-Лиги

ФИФА проводит расследование в отношении "Челси" и четырех других клубов Премьер-Лиги на предмет нарушения правил, регулирующих переходы игроков моложе 18 лет.

В среду французское издание Mediapart, изучив документы Football Leaks, сообщило, что в недавнем прошлом клуб со "Стэмфорд Бридж" подписал сразу 14 юных игроков с нарушением правил и теперь может подвергнуться запрету на регистрацию новичков на ближайшие два года — или четыре трансферных окна.



Позже днем последовало два официальных заявления. "Челси" подтвердил, что оказывает всяческое содействие ФИФА, а ФИФА в свою очередь раскрыла, что расследование касается и четырех других клубов высшего английского дивизиона, помимо "Челси". При этом какого-либо решения о наказании еще не принято.



Также известно, что одним из игроков, которых касается расследование, является нападающий Бертран Траоре, заключивший профессиональный контракт с "Челси" 1 января 2014 года — в первый день трансферного окна после наступления 18 лет. При этом в 16 лет игрок из Буркина-Фасо был замечен в матче за команду U-18 "Арсенала".



Добавим, что в прошлом за подобные провинности ФИФА наказывала трансферными запретами "Барселону", "Реал" и "Атлетико".