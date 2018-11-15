Руни мечтал завершить карьеру в "Юнайтед"

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни признался, что мечтал завершить свою карьеру в "Манчестер Юнайтед", но после разговора с главным тренером Жозе Моуриньо осознал, что не сможет этого сделать.

Ранее в своей карьере Руни провел 13 успешных сезонов на "Олд Траффорд", где выиграл пять титулов Премьер-Лиги и трижды добирался с командой до финала Лиги Чемпионов.



Однако в первый сезон Моуриньо у руля "Юнайтед" Руни перестал приносить пользу команде, в результате чего лишился места в стартовом составе. В конце концов Уэйн вернулся в родной "Эвертон", откуда затем отбыл в МЛС, так и не исполнив свою мечту.



"Конечно, я скучаю по тем временам. Пик моей карьеры пришелся на "Манчестер Юнайтед", и мне повезло выступать там так долго. Однако настало правильное время для перемен".



"Во-первых, я не играл. Я всегда был тем игроком, который хочет играть. Естественно я поговорил с тренером и уяснил, что он не собирается меня использовать, поэтому я принял правильное решение в правильный момент времени, уйдя из клуба".



"Естественно, в идеале я мечтал остаться и завершить там свою карьеру, но футбол изменчив. Случаются различные вещи, случаются не без причин", — сообщил Руни MUTV.