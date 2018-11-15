Ставка без риска для "Фулхэма"

В этом сезоне руководители клубов английской Премьер-Лиги были необычно терпеливы, и первая отставка чемпионата случилась аж после 12-го тура, в достаточно очевидной ситуации, когда ее ждали все. Славиша Йоканович вывел "Фулхэм" в элиту, но не смог справиться с командой, получившей большой отряд новичков.

Клаудио Раньери активно демонстрировал свое желание вернуться в английский футбол и стал очевидным выбором для Шахида Хана, владельца "дачников". Хан использовал для назначения Раньери букмекерский термин "risk-free", обозначающий безрисковую ставку — даже если такая ставка проигрывает, то букмекер возвращает деньги. Интересно, что обычно как раз такие ставки используются на высокие коэффициенты — чтобы рискнуть на маркете, поставить на который игрок не решается за свои деньги.



Действительно, для Хана Раньери — ставка без риска, так как у Клаудио есть богатый опыт работы с различными клубами в разных чемпионатах и лигах, ну а его чемпионство с "Лестером" — это как раз случай, когда покойный Вишай Шриваддханапрабха сделал ставку с высоким коэффициентом и сорвал джекпот. Вряд ли Шахид всерьез рассчитывает, что Раньери сделает чемпионом и "Фулхэм", но у опытнейшего итальянца определенно есть все для того, чтобы поднять "дачников" с последнего места в турнирной таблице.



Шахид Хан: "Его работа с "Лестером" буквально легендарна, но посмотрите на его опыт работы с крупными клубами в Европе! Мы получаем экстраординарного футбольного специалиста для "Фулхэма".



Последней работой для Раньери был "Нант", с которым итальянец расстался по обоюдному согласию в мае прошлого года, после того как завершил сезон на девятом месте в Лиге 1. С тех пор Клаудио немного отдохнул, и стал частым гостем на матчах команд Премьер-Лиги, которые могли бы посчитать его кандидатуру интересной для себя. Чаще всего его видели на играх "Уотфорда", куда Раньери сватали еще после увольнения Марку Силвы, но и на поединках "Фулхэма" он бывал, видя для себя лондонские клубы приоритетными вариантами.



Проблема Славиши Йокановича в этом сезоне была в том, что он изменил самому себе. Если раньше серб говорил, что он не слон в посудной лавке и не хочет проводить в команде слишком резкие изменения, то этим летом он принял столько новичков, что можно было забыть о структуре игры "дачников" в Чемпионшипе. Новички пришли во все без исключения линии, причем большинство из них были игроками без опыта выступлений в английской элите и Англии в принципе. А ведь раньше Йоканович считал это проблемой и старался приглашать только тех, чья адаптация будет мгновенной!



Вряд ли Йоканович по собственному желанию встал на путь кардинальных перемен — вероятно, Шахид Хан посчитал нужным значительно усилить состав, но в данном случае это не пошло на пользу команде моментально. У "Фулхэма" в Чемпионшипе была игра и достаточно четкая ее структура, но с таким количеством новичков, которые пришли на "Крэйвен Коттадж" летом, было невероятно сложно сохранить ее. Когда же после неудачного старта сезона Йоканович стал нервничать и тасовать состав как колоду карт, можно было ставить крест на его перспективах в "Фулхэме" даже с учетом того, что состав у "дачников" очень неплох для новичка.



Когда перед игрой с "Ливерпулем" Йоканович сказал, что он все равно считает себя великолепным менеджером, а проблема его команды в том, что нужно прибавить игрокам, можно было смело ставить на то, что именно серб будет первым наставником, получившим отставку в этом сезоне. Подобные вещи говорят лишь о потере тренером рычагов управления командой.



Главной чертой "Фулхэма" в этом сезоне стало то, что команда играла до первого пропущенного гола, а потом разваливалась, а это как раз вызывает вопросы к тренеру. Все говорит о том, что Йоканович может стать кем-то вроде Нила Уорнока — менеджером, отлично подходящим для решения задачи повышения в Премьер-Лигу ("Фулхэм" стал для него вторым клубом, выигравшим промоушн, после "Уотфорда"), но не способным там удержаться.



Что можно ждать от Раньери в "Фулхэме"? Первое, чем он займется — тактические уроки с командой. Именно с этого он начинал в "Лестере", а "лисы" на тот момент также были командой, только недавно поднявшейся в Премьер-Лигу из Чемпионшипа. Богатый опыт Раньери поможет ему выбрать правильные тактические настройки для "Фулхэма", состав которого действительно неплох и не соответствует нынешнему статусу аутсайдера.



Что еще важно в сложившейся ситуации — раскрепостить игроков и максимально использовать эффект нового менеджера, который просто обязан сработать в случае с Раньери. В "Лестере" команда приняла его в штыки после отставки обожаемого игроками Найджела Пирсона, но несколько побед подряд изменили настроение футболистов, и сейчас Раньери также нужны несколько побед, которые убедят игроков в том, что он — правильный человек для "Фулхэма". Впрочем, сейчас авторитет Клаудио сам по себе значительно выше, чем в момент прихода в "Лестер", и это также может сработать — все же статус чудотворца никуда не делся, даже после отставки в "Лестере".



У Раньери в каждой линии есть игроки, которых он может сделать сильнее. Маркус Беттинелли не зря вызывался в сборную Англии — даже в матчах, где "дачники" проигрывали крупно, он совершал несколько сейвов и не был главным виновником погрома. Алфи Моусон также был близок к сборной Англии в "Суонси" и потенциально может быть лидером обороны, когда полностью адаптируется и получит достойного партнера в центре защиты.



Жан-Мишель Сери — игрок, который может стать для Раньери кем-то вроде Канте в "Лестере", но обязательно стоит присмотреться и к Тому Кэрни — лидеру команды в Чемпионшипе. Йоканович так и не смог совместить этих игроков в центре поля, но потенциально они могут быть очень сильной связкой. Андреа Шюррле — игрок, к которому, наверное, было меньше всего претензий в последних матчах "Фулхэма" — немец без сомнений будет важным исполнителем и для Раньери.



Ну а главная парочка, на которую может полагаться Раньери — Райан Сессеньон и Александар Митрович. Серб сейчас хорош, хоть немного и растерял кураж и перестал забивать — международный перерыв пойдет ему на пользу, и в лице Митровича Раньери может рассчитывать на ментального лидера команды. А вот Сессеньон пока что и близко не демонстрирует игру того уровня, которую от него ждут — во многом потому, что Йоканович постоянно менял его позиции и выпускал то в защите, то в нападении.



Райан — это тот парень, который способен стать локомотивом для "Фулхэма" в этом сезоне. В его таланте и умениях не стоит сомневаться — просто Сессеньону, как и когда-то Гарету Бэйлу, с которым его часто сравнивают, нужна уверенность в себе и кураж, которые были в Чемпионшипе, но куда-то делись на новом уровне. Раньери как мудрый наставник просто обязан раскрепостить главную звездочку "Фулхэма", наделить Сессеньона большей свободой, правильно использовать его. И тогда он получит игрока, который будет способен в одиночку сделать разницу для "Фулхэма" как минимум в матчах с командами, равными по классу, а таких в Премьер-Лиге не меньше десятка, так как состав "дачников" — это не состав аутсайдера, а скорее крепкого середнячка, что и должен доказать Раньери.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru