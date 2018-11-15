Бенжамен Менди перенес операцию на колене

"Манчестер Сити" на неопределенное время лишился своего левого защитника Бенжамена Менди, который перенес операцию на левом колене.

В минувший уикенд Менди целиком провел победный для "горожан" матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" (3:1), после чего откликнулся на вызов из сборной Франции.



Однако по прибытии в расположение национальной команды Бенжамен обратился за медицинской помощью и был немедленно отправлен в Барселону в клинику Рамона Кугата.



Кугат, доверенный врач главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы, принял решение об операции, и таким образом в среду Менди лег под нож хирурга. На данный момент сроки восстановления 24-летнего защитника не называются, хотя The Telegraph ожидает, что Бенжамен вернется около Нового года.



Добавим, что в этом сезоне Бенжамен выходил в стартовом составе на 10 из 12 матчей "Сити" в Премьер-Лиге. А в прошлой кампании Менди принял участие только в восьми поединках из-за надрыва крестообразных связок правого колена.