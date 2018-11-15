Жардим и Виллаш-Боаш отказали "Фулхэму", как и Венгер

Андре Виллаш-Боаш Арсен Венгер был не единственным, кто отказался занять должность главного тренера "Фулхэма" до назначения Клаудио Раньери.

В среду днем "дачники" официально объявили об увольнении Славиши Йокановича, под руководством которого команда потерпела шесть поражений подряд и опустилась на дно Премьер-Лиги. На место серба сразу же заступил опытный Раньери.

Буквально спустя считанные часы появилась информация, что до назначения экс-рулевого "Челси" и "Лестера" лондонцы обращались к Венгеру, однако тот ответил "вежливым отказом".

Изданию The Telegraph стало известно, что "Фулхэм" контактировал и с некоторыми другими специалистами высокого профиля. Речь идет о Леонарду Жардиме, который недавно был уволен из "Монако", и Андре Виллаш-Боаше, который ранее тренировал "Челси" и "Тоттенхэм".

Как и Венгер, Жардим и Виллаш-Боаш тоже не проявили интереса к работе с худшей командой этого сезона Премьер-Лиги.



Метки Виллаш-Боаш, Жардим, тренеры, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2018 00:05

Количество просмотров Просмотров: 368

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chebrec 15.11.2018 01:00 # chebrec
    Ну не солидно как то

    (ответить)

  2. ray-black 15.11.2018 00:54 # ray-black
    Боаш высокого уровня шарлотан это верно.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: