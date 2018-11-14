Фил Фоден близок к новому контракту с "Сити"

"Манчестер Сити" уверен в подписании нового контракта с юным полузащитником Филом Фоденом.

В данный момент у Фодена остается всего 18 месяцев от действующего контракта. До недавних пор на "Этихад" существовали большие опасения, что Фил последует примеру Джейдона Санчо и покинет "Сити" ради клуба, где сможет играть более регулярно.



Однако Sky Sports стало известно, что "горожане" добились большого прогресса в переговорах со своим воспитанником о продлении сотрудничества. Ожидается, что 18-летний англичанин получит существенную прибавку к зарплате относительно нынешних 15 тысяч фунтов в неделю.



Совершив прорыв в переговорах, теперь чемпионы Премьер-Лиги полны уверенности, что вскоре Фоден подпишет новый контракт и свяжет свое будущее с "Сити" до 2024 года.



Отметим, что Фоден дебютировал за первую команду "Сити" в прошлом сезоне против "Фейноорда" в Лиге Чемпионов. С тех пор Фил провел еще 19 матчей за "горожан" с учетом всех соревнований, а в сентябре против "Оксфорда" в Кубке Лиги забил свой первый гол за клуб.