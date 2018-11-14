"Челси" отпустит Кэхилла в январе

За заслуги и преданность клубу защитнику Гари Кэхиллу будет позволено покинуть "Челси" в январе на правах аренды.

С самого начала сезона главный тренер "синих" Маурицио Сарри использует в качестве основных центральных защитников Давида Луиса и Антонио Рюдигера. В этом розыгрыше Премьер-Лиги 32-летний Кэхилл провел на поле только 21 минуту, а на воскресный матч против "Эвертона" даже не попал в число запасных.



Ситуацию осложняет тот факт, что контракт Гари истекает уже в конце сезона. Обычно перед отправкой игроков в аренду "Челси" продлевает с ними сотрудничество, но для Кэхилла клуб не будет выдвигать таких требований.



Кэхилл верой и правдой защищает цвета "Челси" с момента своего перехода из "Болтона" в январе 2012 за 7 миллионов фунтов. За это время Гари выиграл с "синими" два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, Кубок Лиги, Лигу Чемпионов и Лигу Европы.



Как утверждает The Guardian, боссы "Челси" благодарны Кэхиллу и позволят тому зимой беспрепятственно уйти в аренду в другой клуб ради возможности играть регулярно. Фактически это будет означать конец карьеры Гари на "Стэмфорд Бридж".



Отпустив Кэхилла, "синие" надеются приободрить молодых Андреаса Кристенсена и Итана Ампаду, которые тоже испытывают разочарование от дефицита игровых минут.