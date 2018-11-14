Ван Дейк уверен, что "Ливерпуль" следит за Де Лигтом

Маттейс Де Лигт Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк уверен, что скауты "красных" следят за развитием его талантливого соотечественника Маттейса Де Лигта из "Аякса".

Еще с прошлого сезона за Де Лигтом охотятся ведущие клубы Европы, однако минувшим летом Маттейс решил не спешить с отъездом из Амстердама.

Ван Дейк находится под впечатлением от 19-летнего защитника и всячески рекомендует Ди Лигта "Ливерпулю".

"Для этого возраста он продвинулся уже очень, очень далеко. Он хороший защитник, хороший парень. Он спокоен и четко знает, чего хочет. Надеюсь, он не ошибется со своим следующим шагом".

"Насколько вероятен его переход в "Ливерпуль"? Он точно будет в списке, потому что у "Ливерпуля" достаточно скаутов. Если им потребуется мое мнение, я выскажу его", — сообщил Ван Дейк De Telegraaf.



Метки Аякс, Ван Дейк, Де Лигт, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2018 22:00

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