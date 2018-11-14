Ван Дейк уверен, что "Ливерпуль" следит за Де Лигтом

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк уверен, что скауты "красных" следят за развитием его талантливого соотечественника Маттейса Де Лигта из "Аякса".

Еще с прошлого сезона за Де Лигтом охотятся ведущие клубы Европы, однако минувшим летом Маттейс решил не спешить с отъездом из Амстердама.



Ван Дейк находится под впечатлением от 19-летнего защитника и всячески рекомендует Ди Лигта "Ливерпулю".



"Для этого возраста он продвинулся уже очень, очень далеко. Он хороший защитник, хороший парень. Он спокоен и четко знает, чего хочет. Надеюсь, он не ошибется со своим следующим шагом".



"Насколько вероятен его переход в "Ливерпуль"? Он точно будет в списке, потому что у "Ливерпуля" достаточно скаутов. Если им потребуется мое мнение, я выскажу его", — сообщил Ван Дейк De Telegraaf.