Руни все-таки получит капитанскую повязку и 10-й номер

В своем прощальном матче за сборную Англии нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни все-таки получит и капитанскую повязку, и футболку с 10-м номером.

Уже завтра 33-летний Руни сыграет свой 120-й и одновременно последний матч за английскую сборную, рекордным бомбардиром которой он является.



И хотя в товарищеской встрече со сборной США на "Уэмбли" Уэйн лишь появится на замену в самой концовке, сделает это он со всеми почестями.



На пресс-конференции в четверг главный тренер англичан Гарет Саутгейт подтвердил, что игроки команды приняли совместное решение оставить 10-й номер за Руни, несмотря на то, что Уэйна не будет в стартовом составе.



Также Саутгейт сообщил, что с первых минут команду выведет в качестве капитана полузащитник "Манчестер Сити". Когда он будет заменен во втором тайме, то передаст повязку Руни.



"Я расстроен, что ему приходится отбиваться от нападок по поводу участия в этом матче. Гораздо важнее, что мы, внутри коллектива, ценим то, что сделал Уэйн", — цитирует Саутгейта Sky Sports.