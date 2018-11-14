Джеррард: "То падение — чистое невезение"
Экс-капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард объяснил свое знаменитое падение в матче Премьер-Лиги против "Челси" "чистым невезением".
В сезоне 2013/14 "красные" стремительно приближались к своему первому титулу Премьер-Лиги и перед домашним матчем против "Челси" 27 апреля знали, что это может быть их предпоследний шаг к оформлению чемпионства.
Однако осечка Джеррарда на своей половине поля при приеме передачи позволила нападающему "синих" Дембе Ба убежать в прорыв и открыть счет. Тот матч "Ливерпуль" проиграл со счетом 0:2, оказался деморализован и в итоге упустил титул.
В то время Стивен испытывал проблемы со спиной и нуждался в уколах обезболивающего, чтобы выходить на поле, однако нынешний главный тренер "Рейнджерс" не ищет в этом оправдания.
"Не нужно считать это оправданием. Случившееся было чистым невезением. Ты должен быть максимально честен, когда рассказываешь об этом в интервью, книге или фильме".
"По моему лицу все было видно, не так ли? Но таков я. Я испытываю чистый экстаз, когда добиваюсь своих целей. Но в низшие моменты? Я не тот, кто будет делать каменное лицо. Я никогда таким не был", — сообщил Джеррард Daily Mail.
14.11.2018 21:00
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Один из самых эпичных моментов в истории АПЛ.
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Шедевр
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Мне показалось или Салах там тоже радовался?
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на фото главный неудачник лузерпуля принял привычную колено-локтевую ПОЗУ и так продолжается до сих пор, и так будет всегда...
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Здесь будет много комментариев.
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Пас был никчёмный, привычка катать яйца на своей половине поля, рано или поздно приносит голешник в свои ворота.
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https://psv4.userapi.com/c539316/u3998596/docs/3f4ca0b95992/gerrard.gif
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когда не везёт третий десяток лет - это ЗАКОНОМЕРНОСТЬ!!!
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