Джеррард: "То падение — чистое невезение"

Экс-капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард объяснил свое знаменитое падение в матче Премьер-Лиги против "Челси" "чистым невезением".

В сезоне 2013/14 "красные" стремительно приближались к своему первому титулу Премьер-Лиги и перед домашним матчем против "Челси" 27 апреля знали, что это может быть их предпоследний шаг к оформлению чемпионства.



Однако осечка Джеррарда на своей половине поля при приеме передачи позволила нападающему "синих" Дембе Ба убежать в прорыв и открыть счет. Тот матч "Ливерпуль" проиграл со счетом 0:2, оказался деморализован и в итоге упустил титул.



В то время Стивен испытывал проблемы со спиной и нуждался в уколах обезболивающего, чтобы выходить на поле, однако нынешний главный тренер "Рейнджерс" не ищет в этом оправдания.



"Не нужно считать это оправданием. Случившееся было чистым невезением. Ты должен быть максимально честен, когда рассказываешь об этом в интервью, книге или фильме".



"По моему лицу все было видно, не так ли? Но таков я. Я испытываю чистый экстаз, когда добиваюсь своих целей. Но в низшие моменты? Я не тот, кто будет делать каменное лицо. Я никогда таким не был", — сообщил Джеррард Daily Mail.



