Джеррард: "То падение — чистое невезение"

Стивен Джеррард и Демба Ба Экс-капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард объяснил свое знаменитое падение в матче Премьер-Лиги против "Челси" "чистым невезением".

В сезоне 2013/14 "красные" стремительно приближались к своему первому титулу Премьер-Лиги и перед домашним матчем против "Челси" 27 апреля знали, что это может быть их предпоследний шаг к оформлению чемпионства.

Однако осечка Джеррарда на своей половине поля при приеме передачи позволила нападающему "синих" Дембе Ба убежать в прорыв и открыть счет. Тот матч "Ливерпуль" проиграл со счетом 0:2, оказался деморализован и в итоге упустил титул.

В то время Стивен испытывал проблемы со спиной и нуждался в уколах обезболивающего, чтобы выходить на поле, однако нынешний главный тренер "Рейнджерс" не ищет в этом оправдания.

"Не нужно считать это оправданием. Случившееся было чистым невезением. Ты должен быть максимально честен, когда рассказываешь об этом в интервью, книге или фильме".

"По моему лицу все было видно, не так ли? Но таков я. Я испытываю чистый экстаз, когда добиваюсь своих целей. Но в низшие моменты? Я не тот, кто будет делать каменное лицо. Я никогда таким не был", — сообщил Джеррард Daily Mail.



Метки видео, Джеррард, Ливерпуль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2018 21:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 14.11.2018 22:04 # brown-ale
    Один из самых эпичных моментов в истории АПЛ.

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  2. fanat-united 14.11.2018 22:03 # fanat-united
    Шедевр

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  3. chebrec 14.11.2018 21:58 # chebrec
    Мне показалось или Салах там тоже радовался?

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  4. kojan 14.11.2018 21:46 # kojan
    на фото главный неудачник лузерпуля принял привычную колено-локтевую ПОЗУ и так продолжается до сих пор, и так будет всегда...

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  5. suddenly 14.11.2018 21:43 # suddenly
    Здесь будет много комментариев.

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  6. girasimus 14.11.2018 21:42 # girasimus
    Пас был никчёмный, привычка катать яйца на своей половине поля, рано или поздно приносит голешник в свои ворота.

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  7. jose-enrique 14.11.2018 21:14 # jose-enrique
    https://psv4.userapi.com/c539316/u3998596/docs/3f4ca0b95992/gerrard.gif

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  8. kojan 14.11.2018 21:05 # kojan
    когда не везёт третий десяток лет - это ЗАКОНОМЕРНОСТЬ!!!

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