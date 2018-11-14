Марадона ставит Моуриньо выше Гвардиолы

Хосеп Гвардиола и Жозе Моуриньо Легенда аргентинского футбола Диего Марадона убежден, что Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" является более классным тренером, нежели Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити".

Моуриньо и Гвардиола завоевали по 20 больших трофеев в своих насыщенных и ярких тренерских карьерах, однако в последнее время португалец не столь успешен, как каталонец, выигравший в прошлом сезоне Премьер-Лигу с Кубком Лиги.

По мнению Марадоны, Хосеп пользуется тем, что владельцы клуба дают ему возможность покупать любых игроков в мире. По тренерскому таланту Диего по-прежнему ставит Жозе на первое место.

"Да, для меня Моу — лучший. Следует отдать Пепу должное, он пользуется тем, что в него вложил Йохан Кройф".

"Я не раз говорил, что тики-таку изобрел не Гвардиола. Это сделал "хиляк" Кройф. В данный момент Пеп может выбирать любых игроков, которых только пожелает. С этим в тики-таку играть проще", — сообщил Марадона Marca.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Марадона, Моуриньо, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2018 20:30

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Последние комментарии:




  1. kojan 14.11.2018 21:35 # kojan
    особенный, как тренер в АПЛ закончился, это было видно по второму пришествию в Челси. Ему надо менять чемпионат, там где его не знают. А кто из них выше - это дело вкуса. На сегодня Пеп в таблице выше...

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  2. highneken 14.11.2018 21:34 # highneken
    Мю -1
    Сити +31

    Естественно Моур лучше... Просто не везет.

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  3. cunningham 14.11.2018 21:32 # cunningham
    престарелый кокаинщик последнюю каплю мозгов продул
    ахинею какую-то несет

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  4. golokante 14.11.2018 21:27 # golokante
    Дай Пепу любой другой клуб, и он точно также обосрется со своей тики какой как и Луис Энрике с Ромой. Чуть не вылетели нахер вообще из серии а. Такой же тики такщик. И тоже бывший капитан Барселоны. Два лоха.

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  5. vyrentz 14.11.2018 21:07 # vyrentz
    Ну прекратите уже нести куету. Да, к Пепу есть вопросы в том плане, что его команды всегда укомплектованы лучше конкурентов. Но, еп вашу же мать, Моуриньо потратил ахуилиарды, и что он построил за эти деньжищи? Кошачий туалет?

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  6. suddenly 14.11.2018 20:57 # suddenly
    Отчасти он прав. Моу выигрывал ЛЧ с Порту и Интером.

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  7. chebrec 14.11.2018 20:51 # chebrec
    Всё верно

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  8. skychnie-oboi 14.11.2018 20:35 # skychnie-oboi
    Моур застрял там, где застрял когда то Кенни в 80-х.Еще кое как удалось выиграть чемпик с Блекберном, а дальше примитивная схема уже не работала.Ибо футбол ушел вперед.
    Так и сейчас - Моур просто ноль...Он даже не ищет варианты.Он просто раз за разом идет на грабли - и заставляет других так же идти.Что получается в итоге - все идиоты, которые не скажут ей Вася мы же опять идем на грабли.Давай как свернем в сторону.И тут же получаем батл с Погба против тренера))

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