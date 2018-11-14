Марадона ставит Моуриньо выше Гвардиолы
Легенда аргентинского футбола Диего Марадона убежден, что Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" является более классным тренером, нежели Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити".
Моуриньо и Гвардиола завоевали по 20 больших трофеев в своих насыщенных и ярких тренерских карьерах, однако в последнее время португалец не столь успешен, как каталонец, выигравший в прошлом сезоне Премьер-Лигу с Кубком Лиги.
По мнению Марадоны, Хосеп пользуется тем, что владельцы клуба дают ему возможность покупать любых игроков в мире. По тренерскому таланту Диего по-прежнему ставит Жозе на первое место.
"Да, для меня Моу — лучший. Следует отдать Пепу должное, он пользуется тем, что в него вложил Йохан Кройф".
"Я не раз говорил, что тики-таку изобрел не Гвардиола. Это сделал "хиляк" Кройф. В данный момент Пеп может выбирать любых игроков, которых только пожелает. С этим в тики-таку играть проще", — сообщил Марадона Marca.
14.11.2018 20:30
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Последние комментарии:
особенный, как тренер в АПЛ закончился, это было видно по второму пришествию в Челси. Ему надо менять чемпионат, там где его не знают. А кто из них выше - это дело вкуса. На сегодня Пеп в таблице выше...
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Мю -1
Сити +31
Естественно Моур лучше... Просто не везет.
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престарелый кокаинщик последнюю каплю мозгов продул
ахинею какую-то несет
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Дай Пепу любой другой клуб, и он точно также обосрется со своей тики какой как и Луис Энрике с Ромой. Чуть не вылетели нахер вообще из серии а. Такой же тики такщик. И тоже бывший капитан Барселоны. Два лоха.
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Ну прекратите уже нести куету. Да, к Пепу есть вопросы в том плане, что его команды всегда укомплектованы лучше конкурентов. Но, еп вашу же мать, Моуриньо потратил ахуилиарды, и что он построил за эти деньжищи? Кошачий туалет?
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Отчасти он прав. Моу выигрывал ЛЧ с Порту и Интером.
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Всё верно
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Моур застрял там, где застрял когда то Кенни в 80-х.Еще кое как удалось выиграть чемпик с Блекберном, а дальше примитивная схема уже не работала.Ибо футбол ушел вперед.
Так и сейчас - Моур просто ноль...Он даже не ищет варианты.Он просто раз за разом идет на грабли - и заставляет других так же идти.Что получается в итоге - все идиоты, которые не скажут ей Вася мы же опять идем на грабли.Давай как свернем в сторону.И тут же получаем батл с Погба против тренера))
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