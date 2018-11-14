Марадона ставит Моуриньо выше Гвардиолы

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона убежден, что Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" является более классным тренером, нежели Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити".

Моуриньо и Гвардиола завоевали по 20 больших трофеев в своих насыщенных и ярких тренерских карьерах, однако в последнее время португалец не столь успешен, как каталонец, выигравший в прошлом сезоне Премьер-Лигу с Кубком Лиги.



По мнению Марадоны, Хосеп пользуется тем, что владельцы клуба дают ему возможность покупать любых игроков в мире. По тренерскому таланту Диего по-прежнему ставит Жозе на первое место.



"Да, для меня Моу — лучший. Следует отдать Пепу должное, он пользуется тем, что в него вложил Йохан Кройф".



"Я не раз говорил, что тики-таку изобрел не Гвардиола. Это сделал "хиляк" Кройф. В данный момент Пеп может выбирать любых игроков, которых только пожелает. С этим в тики-таку играть проще", — сообщил Марадона Marca.