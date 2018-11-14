Клубы Премьер-Лиги и Футбольной Лиги поддержат ЛГБТ-меньшинства

В конце этого месяца и начале следующего клубы Премьер-Лиги и Футбольной Лиги примут участие в акции "Радужные шнурки" (Rainbow Laces) в поддержку ЛГБТ-меньшинств.

Как сообщает Sky Sports, выступающие за клубы Премьер-Лиги игроки будут использовать разноцветные шнурки на протяжении двух туров — с 30 ноября по 5 декабря. Также расцветку сменят угловые флажки, скамейки запасных и некоторые прочие объекты интерьера на стадионах.



Участие в этой акции примут все 20 клубов высшего английского дивизиона. Их цель — показать, что футбол — игра для каждого.



Что касается Футбольной Лиги, то в период с 24 ноября по 1 декабря она даже изменит свою эмблему, добавив в нее радугу. Перед матчами будут демонстрироваться образовательные видеоролики об ЛГБТ.



Добавим, что в этом году "Радужные шнурки" отмечает свое шестилетие.