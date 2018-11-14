Клубы Премьер-Лиги и Футбольной Лиги поддержат ЛГБТ-меньшинства
В конце этого месяца и начале следующего клубы Премьер-Лиги и Футбольной Лиги примут участие в акции "Радужные шнурки" (Rainbow Laces) в поддержку ЛГБТ-меньшинств.
Как сообщает Sky Sports, выступающие за клубы Премьер-Лиги игроки будут использовать разноцветные шнурки на протяжении двух туров — с 30 ноября по 5 декабря. Также расцветку сменят угловые флажки, скамейки запасных и некоторые прочие объекты интерьера на стадионах.
Участие в этой акции примут все 20 клубов высшего английского дивизиона. Их цель — показать, что футбол — игра для каждого.
Что касается Футбольной Лиги, то в период с 24 ноября по 1 декабря она даже изменит свою эмблему, добавив в нее радугу. Перед матчами будут демонстрироваться образовательные видеоролики об ЛГБТ.
Добавим, что в этом году "Радужные шнурки" отмечает свое шестилетие.
14.11.2018 20:00
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Через 10 лет сделают толерантность с педофилами.
Прогнившая религия - ведь это страны христианского мира.
Люблю иногда почитать Библию, так вот там пидерков камнями закидывали.Никто не то что их не терпел - а это один из 10 страшных грехов.Неужели святое писание поменялось.
Это позор - никогда не буду поддерживать такой грех(с)Ваш брат Обои специально для Фапл Ру.
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такое ощущение, что если скрытый гей не посмеется над любым упоминанием ЛГБТ, то у него встанет на его деда-ветеринара
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главный праздник "великого" клуба элтонов джонов, зачатые в геморрое и там же рождённые...
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гпенсы о5 начали свое дела
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а ведь когда то все началось с Ливерпуля, не поддержи лузерка себе подобных, то не было бы этой акции в АПЛ
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день единства на фапле ,все будут окроплены радугой
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Гунерасты и лузерхуйцы вообще могут полностью радужную форму одеть
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в скором,и мини кубки лучший игрок месяца будет получать с радугой
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Ну так пусть поддерживают. Вот только ролики нехуй крутить. Лучше нарезку голов Манчестер Сити крутить.
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нужно будет почитать что об этом пишут в самой европе, а сейчас ярые гомофобы(читать как латентные пидорасы) начнут око своё рвать хоть в комментах, дабы получить хоть какой кайф от своей анальной трещины)
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