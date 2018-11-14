Клубы Премьер-Лиги и Футбольной Лиги поддержат ЛГБТ-меньшинства

Радужные шнурки В конце этого месяца и начале следующего клубы Премьер-Лиги и Футбольной Лиги примут участие в акции "Радужные шнурки" (Rainbow Laces) в поддержку ЛГБТ-меньшинств.

Как сообщает Sky Sports, выступающие за клубы Премьер-Лиги игроки будут использовать разноцветные шнурки на протяжении двух туров — с 30 ноября по 5 декабря. Также расцветку сменят угловые флажки, скамейки запасных и некоторые прочие объекты интерьера на стадионах.

Участие в этой акции примут все 20 клубов высшего английского дивизиона. Их цель — показать, что футбол — игра для каждого.

Что касается Футбольной Лиги, то в период с 24 ноября по 1 декабря она даже изменит свою эмблему, добавив в нее радугу. Перед матчами будут демонстрироваться образовательные видеоролики об ЛГБТ.

Добавим, что в этом году "Радужные шнурки" отмечает свое шестилетие.



Метки Премьер-Лига, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2018 20:00

Количество просмотров Просмотров: 472

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. skychnie-oboi 14.11.2018 20:31 # skychnie-oboi
    Через 10 лет сделают толерантность с педофилами.
    Прогнившая религия - ведь это страны христианского мира.
    Люблю иногда почитать Библию, так вот там пидерков камнями закидывали.Никто не то что их не терпел - а это один из 10 страшных грехов.Неужели святое писание поменялось.
    Это позор - никогда не буду поддерживать такой грех(с)Ваш брат Обои специально для Фапл Ру.

    (ответить)

  2. vyrentz 14.11.2018 20:24 # vyrentz
    такое ощущение, что если скрытый гей не посмеется над любым упоминанием ЛГБТ, то у него встанет на его деда-ветеринара

    (ответить)

  3. kojan 14.11.2018 20:19 # kojan
    главный праздник "великого" клуба элтонов джонов, зачатые в геморрое и там же рождённые...

    (ответить)

  4. gunars 14.11.2018 20:14 # gunars
    гпенсы о5 начали свое дела

    (ответить)

  5. al-faarabi 14.11.2018 20:14 # al-faarabi
    а ведь когда то все началось с Ливерпуля, не поддержи лузерка себе подобных, то не было бы этой акции в АПЛ

    (ответить)

  6. rap-woiska 14.11.2018 20:10 # rap-woiska
    день единства на фапле ,все будут окроплены радугой

    (ответить)

  7. qess 14.11.2018 20:09 # qess
    Гунерасты и лузерхуйцы вообще могут полностью радужную форму одеть

    (ответить)

  8. seregaball 14.11.2018 20:09 # seregaball
    в скором,и мини кубки лучший игрок месяца будет получать с радугой

    (ответить)

  9. toha-bludsikir 14.11.2018 20:05 # toha-bludsikir
    Ну так пусть поддерживают. Вот только ролики нехуй крутить. Лучше нарезку голов Манчестер Сити крутить.

    (ответить)

  10. moneymaker 14.11.2018 20:03 # moneymaker
    нужно будет почитать что об этом пишут в самой европе, а сейчас ярые гомофобы(читать как латентные пидорасы) начнут око своё рвать хоть в комментах, дабы получить хоть какой кайф от своей анальной трещины)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: