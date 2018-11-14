Инс раскритиковал работу "Юнайтед" на трансферном рынке
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Инс считает, что "красные дьяволы" просто недостаточно хорошо работают на трансферном рынке, чтобы снова претендовать на победу в Премьер-Лиге.
С момента ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году "Юнайтед" еще не смог заявить о себе, как о реальном претенденте на титул, даже в прошлом сезоне, когда "дьяволы" финишировали вторыми.
По мнению Инса, это происходит от того, что главный тренер Жозе Моуриньо и исполнительный директор Эд Вудворд не могут найти игроков, которые смогли бы приблизить их к конкурентам.
"Суть в том, что селекционная работа "Юнайтед" не так хороша, как у "Сити". Деньги тоже не могут быть оправданием — мы солжем, если скажем, что Жозе Моуриньо не имел многих миллионов фунтов на траты".
"Каждый игрок "Сити" знает свою роль на поле и с легкостью смог бы выступать за любую команду в лиге. А Фернандиньо, на мой взгляд, и вовсе является лучшим опорным полузащитником в мире. Люди восхищаются Нголо Канте, но лично для меня нет равных Фернандиньо".
"Факт в том, что "Юнайтед" отстает от "Сити" на несколько лет. Они должны осознать, насколько велика дистанции между ними. Времена меняются. Моуриньо должен попытаться сократить расстояние между двумя командами, но, если честно, я не думаю, что он способен на это", — сообщил Инс Paddy Power.
14.11.2018 19:00
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Последние комментарии:
Времена меняются, это он точно подметил. Уже несколько лет Manchester is blue. И самое печальное для фанатов МЮ, что даже в своём городе они не будут лучшей командой ещё очень, очень долго. Времена меняются.
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На плонтацию ниггера
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да пофиг уже. ждем следующего сезона, ЛЕ нас ждет, моур уйдет а там новая перестройка. так и живем
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