Инс раскритиковал работу "Юнайтед" на трансферном рынке

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Инс считает, что "красные дьяволы" просто недостаточно хорошо работают на трансферном рынке, чтобы снова претендовать на победу в Премьер-Лиге.

С момента ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году "Юнайтед" еще не смог заявить о себе, как о реальном претенденте на титул, даже в прошлом сезоне, когда "дьяволы" финишировали вторыми.



По мнению Инса, это происходит от того, что главный тренер Жозе Моуриньо и исполнительный директор Эд Вудворд не могут найти игроков, которые смогли бы приблизить их к конкурентам.



"Суть в том, что селекционная работа "Юнайтед" не так хороша, как у "Сити". Деньги тоже не могут быть оправданием — мы солжем, если скажем, что Жозе Моуриньо не имел многих миллионов фунтов на траты".



"Каждый игрок "Сити" знает свою роль на поле и с легкостью смог бы выступать за любую команду в лиге. А Фернандиньо, на мой взгляд, и вовсе является лучшим опорным полузащитником в мире. Люди восхищаются Нголо Канте, но лично для меня нет равных Фернандиньо".



"Факт в том, что "Юнайтед" отстает от "Сити" на несколько лет. Они должны осознать, насколько велика дистанции между ними. Времена меняются. Моуриньо должен попытаться сократить расстояние между двумя командами, но, если честно, я не думаю, что он способен на это", — сообщил Инс Paddy Power.