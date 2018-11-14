Пулишич открыт к переезду в Премьер-Лигу

Вингер дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич заявил, что открыт к переезду в Премьер-Лигу в будущем.

И хотя Пулишич только этой осенью справил 20-летие, он уже давно находится на радаре у крупнейших клубов Премьер-Лиги. В разное время Кристиана сватали в "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".



В преддверии товарищеского матча против сборной Англии на "Уэмбли" американец, чей контракт с "Боруссией" истекает в 2020 году, допустил свой переезд в Премьер-Лигу.



"Многие молодые ребята мечтают выступать в Англии, в Премьер-Лиге, поэтому я не вижу причин, почему бы мне однажды не перебраться сюда".



"В этом году мы замечательно выступаем с "Боруссией", и я наслаждаюсь каждым мгновением этого. Когда у нас будет перерыв, и настанет момент поговорить о будущем, мы посмотрим, как обстоят дела".



"Я читал всякие истории насчет меня, но я предпочитаю отстраниться от такого рода вещей. Я знаю, что от них никуда не деться, но у меня другие приоритеты", — цитирует Пулишича Evening Standard.