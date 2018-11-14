Пулишич открыт к переезду в Премьер-Лигу

Джейдон Санчо и Кристиан Пулишич Вингер дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич заявил, что открыт к переезду в Премьер-Лигу в будущем.

И хотя Пулишич только этой осенью справил 20-летие, он уже давно находится на радаре у крупнейших клубов Премьер-Лиги. В разное время Кристиана сватали в "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

В преддверии товарищеского матча против сборной Англии на "Уэмбли" американец, чей контракт с "Боруссией" истекает в 2020 году, допустил свой переезд в Премьер-Лигу.

"Многие молодые ребята мечтают выступать в Англии, в Премьер-Лиге, поэтому я не вижу причин, почему бы мне однажды не перебраться сюда".

"В этом году мы замечательно выступаем с "Боруссией", и я наслаждаюсь каждым мгновением этого. Когда у нас будет перерыв, и настанет момент поговорить о будущем, мы посмотрим, как обстоят дела".

"Я читал всякие истории насчет меня, но я предпочитаю отстраниться от такого рода вещей. Я знаю, что от них никуда не деться, но у меня другие приоритеты", — цитирует Пулишича Evening Standard.



Метки Боруссия, Пулишич

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2018 18:00

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  1. gerrard08 14.11.2018 18:36 # gerrard08
    Дал бы 50-60 лямов за него. Он очень хорош.

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  2. quavo 14.11.2018 18:01 # quavo
    В МЮ!
    как раз топового апз нет

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