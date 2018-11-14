Старридж мог сделать ставку на свой переход в "Вест Бромвич"

Обвинения FA в адрес Даниэля Старриджа касаются того, что нападающий "Ливерпуля" либо сам сделал ставку в букмекерской конторе на свой переход в "Вест Бромвич", либо помог заработать на этом знакомым.

Напомним, накануне Ассоциация обвинила Старриджа в нарушении запрета для футболистов на ставки. Сам инцидент случился еще в январе, когда Даниэль на правах краткосрочной аренды отправился в "Вест Бромвич".



При этом 29-летний англичанин обвиняется по двум пунктам: непосредственно в размещении ставок, а также в использовании "непубличной информации", добытой благодаря своему служебному положению.



Изданию The Sun удалось выяснить, что расследование FA касается нескольких ставок на переход самого Старриджа к "дроздам", на который букмекеры в один момент давали солидный коэффициент 66 к 1.



За 15 дней до этого трансфера, подтвержденного 29 января, "Вест Бромвич" даже не предлагался букмекерами в качестве варианта для продолжения карьеры Даниэлем. Впоследствии конторы получили несколько подозрительных ставок — от 20 до 5,000 фунтов — и сразу же забили тревогу.



Добавим, что Старриджу надлежит предоставить свой ответ до 20 ноября. Существует реальная вероятность, что Даниэля накажут дисквалификацией.