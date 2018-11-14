Старридж мог сделать ставку на свой переход в "Вест Бромвич"
Обвинения FA в адрес Даниэля Старриджа касаются того, что нападающий "Ливерпуля" либо сам сделал ставку в букмекерской конторе на свой переход в "Вест Бромвич", либо помог заработать на этом знакомым.
Напомним, накануне Ассоциация обвинила Старриджа в нарушении запрета для футболистов на ставки. Сам инцидент случился еще в январе, когда Даниэль на правах краткосрочной аренды отправился в "Вест Бромвич".
При этом 29-летний англичанин обвиняется по двум пунктам: непосредственно в размещении ставок, а также в использовании "непубличной информации", добытой благодаря своему служебному положению.
Изданию The Sun удалось выяснить, что расследование FA касается нескольких ставок на переход самого Старриджа к "дроздам", на который букмекеры в один момент давали солидный коэффициент 66 к 1.
За 15 дней до этого трансфера, подтвержденного 29 января, "Вест Бромвич" даже не предлагался букмекерами в качестве варианта для продолжения карьеры Даниэлем. Впоследствии конторы получили несколько подозрительных ставок — от 20 до 5,000 фунтов — и сразу же забили тревогу.
Добавим, что Старриджу надлежит предоставить свой ответ до 20 ноября. Существует реальная вероятность, что Даниэля накажут дисквалификацией.
14.11.2018 17:00
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Сразу видно - воспитанник Челси. Только у них могут быть такие тупые.
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Мразотная портовая помойка и тут отличилась
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соображалка как у ребенка
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Отменить его гол шолси!
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Есть жб договорняк , точный счёт, только предоплата, Старридж©
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Наказать!
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