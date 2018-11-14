Старридж мог сделать ставку на свой переход в "Вест Бромвич"

Даниэль Старридж Обвинения FA в адрес Даниэля Старриджа касаются того, что нападающий "Ливерпуля" либо сам сделал ставку в букмекерской конторе на свой переход в "Вест Бромвич", либо помог заработать на этом знакомым.

Напомним, накануне Ассоциация обвинила Старриджа в нарушении запрета для футболистов на ставки. Сам инцидент случился еще в январе, когда Даниэль на правах краткосрочной аренды отправился в "Вест Бромвич".

При этом 29-летний англичанин обвиняется по двум пунктам: непосредственно в размещении ставок, а также в использовании "непубличной информации", добытой благодаря своему служебному положению.

Изданию The Sun удалось выяснить, что расследование FA касается нескольких ставок на переход самого Старриджа к "дроздам", на который букмекеры в один момент давали солидный коэффициент 66 к 1.

За 15 дней до этого трансфера, подтвержденного 29 января, "Вест Бромвич" даже не предлагался букмекерами в качестве варианта для продолжения карьеры Даниэлем. Впоследствии конторы получили несколько подозрительных ставок — от 20 до 5,000 фунтов — и сразу же забили тревогу.

Добавим, что Старриджу надлежит предоставить свой ответ до 20 ноября. Существует реальная вероятность, что Даниэля накажут дисквалификацией.



Метки FA, Вест Бромвич, Ливерпуль, ставки, Старридж

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 14.11.2018 18:39 # superglor
    Сразу видно - воспитанник Челси. Только у них могут быть такие тупые.

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  2. meshuggah 14.11.2018 18:19 # meshuggah
    Мразотная портовая помойка и тут отличилась

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  3. sj606 14.11.2018 17:59 # sj606
    соображалка как у ребенка

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  4. asnural 14.11.2018 17:44 # asnural
    Отменить его гол шолси!

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  5. serg34 14.11.2018 17:25 # serg34
    Есть жб договорняк , точный счёт, только предоплата, Старридж©

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  6. chebrec 14.11.2018 17:11 # chebrec
    Наказать!

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