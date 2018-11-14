Скоулз хочет, чтобы его клуб брал пример с "Борнмута", а не МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что в процессе развития "Солфорд Сити", совладельцем которого он является, он хотел бы ориентироваться не на свой бывший клуб, а на "Борнмут".

Напомним, Скоулз вместе со своими партнерами по знаменитому "Классу 92" Гари Невиллом, Филом Невллом, Райаном Гиггзом и Ники Баттом владеет 50% акций "Солфорда", который считается фаворитом букмекеров на победу в Национальной Лиге (пятый дивизион), хотя в данный момент находится в двух очках от вершины таблицы.



Как видно, "Солфорд" прямиком движется к обретению профессионального статуса и включению в Футбольную Лигу, и Скоулз уже видит модель, которой он хотел бы повторить в пригороде Манчестера.



"Вы, наверное, засмеетесь, но я думаю о "Борнмуте".



"Для начала я бы сказал, что наши амбиции заключаются в том, чтобы выйти в Футбольную Лигу, однако нельзя выйти в Футбольную Лигу и сказать: "Все, мы выполнили свою задачу, остальное нас не волнует".



"Мы хотим продвинуться как можно дальше, и мне кажется, что модель "Борнмута" вполне подлежит копированию", — сообщил Скоулз ESPN.