Венгер отказал "Фулхэму" перед назначением Раньери

Арсен Венгер Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер отверг возможность вернуться в Премьер-Лигу, отказавшись возглавить "Фулхэм".

Ранее днем "дачники" официально объявили о назначении Клаудио Раньери на место Славиши Йокановича, который поплатился за провальный старт сезона.

Одновременно с этим изданию The Telegraph стало известно, что изначально целью номер один "Фулхэма" был Венгер, который находится без работы с конца прошлого сезона, когда он покинул "Арсенал" после 22 лет работы.

Однако Арсен "вежливо отказался" от переговоров с "Фулхэмом", объяснив, что не представляет себя во главе какого-либо другого клуба Премьер-Лиги после столь длительного периода в "Арсенале". В результате "дачникам" пришлось обратиться к 67-летнему Раньери.

Предполагается, что 69-летний француз ждет правильной возможность, чтобы возобновить тренерскую карьеру за рубежом. Таковым вариантом может стать "Бавария", которая к данному моменту неожиданно находится в семи очках от вершины Бундеслиги.



Метки Венгер, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 14.11.2018 15:59 # naby-keita
    зачем ему второй Арсенал?

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  2. reams 14.11.2018 15:49 # reams
    Хех, было бы орно, если б согласился возглавить ))

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  3. suddenly 14.11.2018 15:30 # suddenly
    Губа не дура. Только вышли из ЧШ и уже хотят Венгера.

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