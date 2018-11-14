Венгер отказал "Фулхэму" перед назначением Раньери

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер отверг возможность вернуться в Премьер-Лигу, отказавшись возглавить "Фулхэм".

Ранее днем "дачники" официально объявили о назначении Клаудио Раньери на место Славиши Йокановича, который поплатился за провальный старт сезона.



Одновременно с этим изданию The Telegraph стало известно, что изначально целью номер один "Фулхэма" был Венгер, который находится без работы с конца прошлого сезона, когда он покинул "Арсенал" после 22 лет работы.



Однако Арсен "вежливо отказался" от переговоров с "Фулхэмом", объяснив, что не представляет себя во главе какого-либо другого клуба Премьер-Лиги после столь длительного периода в "Арсенале". В результате "дачникам" пришлось обратиться к 67-летнему Раньери.



Предполагается, что 69-летний француз ждет правильной возможность, чтобы возобновить тренерскую карьеру за рубежом. Таковым вариантом может стать "Бавария", которая к данному моменту неожиданно находится в семи очках от вершины Бундеслиги.