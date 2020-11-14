Раньери сменил Йокановича во главе "Фулхэма"

"Фулхэм" уволил своего главного тренера Славишу Йокановича и сразу же назначил на его место Клаудио Раньери, ранее поработавшего в Премьер-Лиге с "Челси" и "Лестером".

В прошлом сезоне Йоканович привел "дачников" к победе в финале плей-офф Чемпионшипа, после чего смог потратить около 100 миллионов фунтов на усиление состава команды под Премьер-Лигу.



Однако в элите "Фулхэм" стартовал крайне неудачно, в 12 первых матчах набрав только пять очков и пропустив 31 гол — по обоим показателям "дачники" являются худшей командой дивизиона.



И хотя еще совсем недавно владелец лондонского клуба Шахид Хан выражал свою поддержку Йокановичу, сегодня "Фулхэм" указал Славише на дверь.



Дело сербского специалиста продолжит опытнейший Раньери, который находился без работы после своего ухода из "Нанта" в мае и который заключил с лондонцами "многолетний" контракт.



"Нет смысла идти на перестановки, если у тебя нет правильного ответа или плана действий. Клаудио является безрисковым вариантом, и он готов к Премьер-Лиге, а это именно то, в чем мы нуждаемся в данный момент", — объяснил смену главного тренера Хан.



67-летний итальянец дебютирует у руля "Фулхэма" в матче против "Саутгемптона" 24 ноября. А уже в следующем месяце — с разницей в три дня — Раньери сразится с обоими своими бывшими клубами.



Интересный факт: в свое время Йоканович стал первым приобретением Раньери на посту главного тренера "Челси".