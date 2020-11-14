Раньери сменил Йокановича во главе "Фулхэма"

Клаудио Раньери "Фулхэм" уволил своего главного тренера Славишу Йокановича и сразу же назначил на его место Клаудио Раньери, ранее поработавшего в Премьер-Лиге с "Челси" и "Лестером".

В прошлом сезоне Йоканович привел "дачников" к победе в финале плей-офф Чемпионшипа, после чего смог потратить около 100 миллионов фунтов на усиление состава команды под Премьер-Лигу.

Однако в элите "Фулхэм" стартовал крайне неудачно, в 12 первых матчах набрав только пять очков и пропустив 31 гол — по обоим показателям "дачники" являются худшей командой дивизиона.

И хотя еще совсем недавно владелец лондонского клуба Шахид Хан выражал свою поддержку Йокановичу, сегодня "Фулхэм" указал Славише на дверь.

Дело сербского специалиста продолжит опытнейший Раньери, который находился без работы после своего ухода из "Нанта" в мае и который заключил с лондонцами "многолетний" контракт.

"Нет смысла идти на перестановки, если у тебя нет правильного ответа или плана действий. Клаудио является безрисковым вариантом, и он готов к Премьер-Лиге, а это именно то, в чем мы нуждаемся в данный момент", — объяснил смену главного тренера Хан.

67-летний итальянец дебютирует у руля "Фулхэма" в матче против "Саутгемптона" 24 ноября. А уже в следующем месяце — с разницей в три дня — Раньери сразится с обоими своими бывшими клубами.

Интересный факт: в свое время Йоканович стал первым приобретением Раньери на посту главного тренера "Челси".



Метки Йоканович, Раньери, тренеры, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2018 14:25

Количество просмотров Просмотров: 802

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 14.11.2018 15:03 # chr1s8rown
    хобби игроков ЛФК -шахматы
    хобби игроков шити - сделать куни проституткам

    (ответить)

  2. toha-bludsikir 14.11.2018 14:59 # toha-bludsikir
    Эффект Ван Дейка в прошлом году помог лузерке добраться до финала эльче. Теперь мы наблюдаем эффект Агуэро: блондинчикам всегда сопутствует удача, а значит сити будет бороться с Челси и Арсеналом за трофеи.

    (ответить)

  3. mancityman 14.11.2018 14:54 # mancityman
    КОРОЛИ !

    https://pp.userapi.com/c844520/v844520502/131f1d/CRzkYTUDx60.jpg

    (ответить)

  4. staryi-eblan 14.11.2018 14:42 # staryi-eblan
    2 Горожанина умудряются держать в страхе всех Портиков сайта. Поразительно

    (ответить)

  5. naby-keita 14.11.2018 14:37 # naby-keita
    8 декабря ждём увольнение Моуриньо значит

    (ответить)

  6. grafters 14.11.2018 14:35 # grafters
    Все, теперь Моур не сможет говорить, что у него больше титулов АПЛ, чем у всех других тренеров АПЛ вместе взятых. Теперь у него столько же.

    (ответить)

  7. mata05 14.11.2018 14:33 # mata05
    https://pbs.twimg.com/media/Dr9X-TFXcAAY41h.jpg:large

    сбрил лохмы или фотошоп?

    (ответить)

  8. miracle 14.11.2018 14:31 # miracle
    Насует портовым шлюхам и мочепивцам по самые гланды. Михайло, баф ми -.-

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: