Макмэхон назвал Феллайни лучшим джокером в футболе

Экс-звезда "Ливерпуля" Стив Макмэхон назвал полузащитника "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллайни лучшим в мире игроком для усиления игры с замены.

С момента своего прихода на тренерский мостик "красных дьяволов" Жозе Моуриньо выпускал Феллайни на замену 42 раза, и в 19 из них на момент появления Маруана дело шло к ничьей или поражению. В восьми таких случаях бельгиец помогал команде вырывать победу.



Кроме того, после этих 42 выходов Феллайни "Юнайтед" забил 25 голов, включая пять усилиями самого Маруана. По мнению Макмэхона, ныне работающего экспертом Sky Sports, в этом компоненте игры 30-летнему гренадеру нет равных.



"Он лучший игрок в мировом футболе для выхода на замену. Он является лучшим планом Б в мире, на клубном уровне и на уровне сборных".



"Ты можешь выпустить его в любой момент, выигрываешь ты или проигрываешь. Каждый тренер любит его, потому что он меняет игру, влияет на игру. Он может изменить течение матча, когда у тебя ничего не получается и тебе нужен гол, или когда ты хочешь засушить игру", — сообщил Макмэхон в эфире.