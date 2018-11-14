"Юнайтед" едва ли кого-то купит в январе

"Манчестер Юнайтед" едва ли совершит какие-нибудь приобретения в зимнее трансферное окно — к большому разочарованию главного тренера Жозе Моуриньо.

На протяжении всего межсезонья и первых недель нового сезона в речах Моуриньо сквозило разочарование от того, что клуб не оказал ему достаточную поддержку на трансферном рынке.



Затем в прессе появились слухи, что клуб признал свою неправоту и готов наверстать упущенное в январе. Даже сообщалось, что "Юнайтед" позволит Моуриньо потратить на новичков более 100 миллионов фунтов посреди сезона.



Однако изданию The Independent стало известно от высокопоставленных источников на "Олд Траффорд", что зимой Жозе скорее всего ждут новые расстройства. До возобновления трансферного окна остается полтора месяца, но клуб не предпринимает никаких шагов к поиску усиления.



И хотя Моуриньо до сих пор не лишился поддержки руководства, боссы достаточно высоко оценивают вероятность того, что следующим летом на месте Жозе будет другой специалист. В этой ситуации совершать крупные инвестиции было бы нелогично.



Кроме того, отдельные боссы "Юнайтед" считают необоснованными требования Моуриньо насчет усиления, учитывая тот факт, что многие из предыдущих новичков Жозе до сих пор не раскрылись или вовсе стали обузой для клуба. Особенно это касается дорогостоящих Алексиса Санчеса и Фреда.