"Юнайтед" едва ли кого-то купит в январе

Жозе Моуриньо "Манчестер Юнайтед" едва ли совершит какие-нибудь приобретения в зимнее трансферное окно — к большому разочарованию главного тренера Жозе Моуриньо.

На протяжении всего межсезонья и первых недель нового сезона в речах Моуриньо сквозило разочарование от того, что клуб не оказал ему достаточную поддержку на трансферном рынке.

Затем в прессе появились слухи, что клуб признал свою неправоту и готов наверстать упущенное в январе. Даже сообщалось, что "Юнайтед" позволит Моуриньо потратить на новичков более 100 миллионов фунтов посреди сезона.

Однако изданию The Independent стало известно от высокопоставленных источников на "Олд Траффорд", что зимой Жозе скорее всего ждут новые расстройства. До возобновления трансферного окна остается полтора месяца, но клуб не предпринимает никаких шагов к поиску усиления.

И хотя Моуриньо до сих пор не лишился поддержки руководства, боссы достаточно высоко оценивают вероятность того, что следующим летом на месте Жозе будет другой специалист. В этой ситуации совершать крупные инвестиции было бы нелогично.

Кроме того, отдельные боссы "Юнайтед" считают необоснованными требования Моуриньо насчет усиления, учитывая тот факт, что многие из предыдущих новичков Жозе до сих пор не раскрылись или вовсе стали обузой для клуба. Особенно это касается дорогостоящих Алексиса Санчеса и Фреда.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2018 13:00

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  1. liverpool1892est 14.11.2018 14:16 # liverpool1892est
    Ну и заебись

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  2. radik86radik 14.11.2018 14:02 # radik86radik
    Многие из предыдущих новичков Жозе до сих пор не раскрылись или вовсе стали обузой для клуба. Особенно это касается дорогостоящих Алексиса Санчеса и Фреда.

    Сцуко, до слез https://ukranews.com/uploads/media/photo/2012/07/04/16f318914197c3b15389d1f0331f4851efe0a1ca.jpg

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  3. chebrec 14.11.2018 13:51 # chebrec
    Как там говорится
    Нам нужно улучшать игру нынешних футболистов

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  4. restor 14.11.2018 13:02 # restor
    Михайло лошара! Там Раньери в Фулхэм пришел, а он спит, идиотина такая

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