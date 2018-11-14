Мэтт Миазга видит свое будущее в Премьер-Лиге
Защитник "Челси" Мэтт Миазга, который этот сезон проводит в аренде за "Нант", заявил, что видит свое будущее в Премьер-Лиге.
Один из ярчайших талантов Америки присоединился к "синим" еще в январе 2016, заключив контракт на четыре с половиной года. С тех пор Миазга сыграл лишь два матча за лондонский клуб.
Ранее проведя 18 месяцев в аренде в "Витессе", минувшим летом Мэтт отправился в командировку в "Нант", где после смены главного тренера перестал проходить в стартовый состав.
Тем не менее, 23-летний Миазга получил вызов в сборную США на товарищеский матч против англичан, и своим появлением на поле "Уэмбли" в четверг вечером Мэтт надеется произвести впечатление на представителей Премьер-Лиги.
"Естественно, пока я взрослел, я засматривался на Англию как на место, где играют в лучший футбол. С тех пор ничего не изменилось. Я в восторге от того, что приехал сюда и сыграю против них со сборной США".
"Премьер-Лига — лучшая лига в мире, поэтому я всегда был нацелен на переезд сюда, и я достиг этого. Теперь я надеюсь сюда вернуться, но давайте посмотрим, как сложится будущее", — сообщил Миазга Goal.
14.11.2018 12:00
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