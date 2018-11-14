Арнаутович готов уйти на повышение

Нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович признал, что может уйти от "молотобойцев" ради клуба из Лиги Чемпионов.

После своего перехода из "Стоука" летом 2017 за рекордные на тот момент для "Вест Хэма" 25 миллионов фунтов Арнаутович достаточно быстро стал абсолютным лидером атак лондонской команды.



Марко отличился 11 раз в прошлом сезоне Премьер-Лиги, и уже пять — в 10 матчах этого. Однако Арнаутович чувствует, что для него может настать момент отправиться на повышение.



"Мне 29, поэтому я в самом расцвете сил. Для меня ясно лишь то, что я хочу соперничать с лучшими игроками. Но этот вопрос я полностью доверяю своему брату", — сообщил Марко австрийской газете Kurier.



Даниэль Арнаутович, брат и агент Марко, также допускает, что нападающий, которого в недавнем прошлом сватали в "Манчестер Юнайтед", вскоре покинет "Вест Хэм".



Он уже выступает в Премьер-Лиге, где собраны лучшие игроки. Но для игрока вроде Марко "Вест Хэм" не может быть потолком".



"Он очень важен для "Вест Хэма", но я думаю, он способен играть еще лучше. Для этого ему нужна команда топ-уровня. Марко готов к следующему шагу. Игрок вроде него не должен сражаться за выживание. Он должен сражаться за попадание в еврокубки".



"Марко нравится выступать за "Вест Хэм". Он любит клуб и его болельщиков. Но нас не покидает ощущение, что это не предел. Каждый должен понимать это".



"Может ли Марко вскоре покинуть "Вест Хэм"? Это возможно. Минувшим летом он уже был очень, очень близок к этому", — поведал Даниэль Арнаутович.