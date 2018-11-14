Скоулз предсказывает "Сити" сезон без поражений

Легенда "Манчестер Сити" Пол Скоулз считает, что "Манчестер Сити" достаточно хорош, чтобы пройти весь сезон Премьер-Лиги без единого поражения, тем самым повторив знаменитый рекорд "Арсенала".

В эру Премьер-Лиги только "Непобедимым" Арсена Венгера удавалось пройти весь сезон, не проиграв ни одного матча. Это случилось еще в кампании 2003/04.



Даже в прошлом сезоне, несмотря на все свои рекорды, "горожане" проиграли два матча в Премьер-Лиге, однако Скоулз верит, что на сей раз команда Хосепа Гвардиолы способна замахнуться на это историческое достижение.



"Чем больше я смотрю на этот "Сити", тем больше понимаю, что просто нет такой команды, которая смогла бы их победить".



"Я видел их матч против "Вулверхэмптона" и подумал тогда, что сезон получится непростым для них, но с тех пор — я знаю, что сыграно еще не так много матчей — я просто не увидел никого, кто смог бы к ним приблизиться. Я не вижу команды, которая победит их".



"Ливерпуль", вероятно, будет их ближайшим конкурентом, но я просто думаю, что "Сити" достаточно хорош для этого рекорда, у них все под контролем".



"Взгляните хотя бы на их лавку в дерби. Жезус даже не вышел на поле, а он великолепный центральный нападающий. Гюндогана они выпустили, и он забил гол. У них полно мастерства на каждой позиции".



"Думаю, если они будут делать это в каждом матче, то ни разу не проиграют", — цитирует Скоулза Manchester Evening News.