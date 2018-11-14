Скоулз предсказывает "Сити" сезон без поражений

Манчестер Сити Легенда "Манчестер Сити" Пол Скоулз считает, что "Манчестер Сити" достаточно хорош, чтобы пройти весь сезон Премьер-Лиги без единого поражения, тем самым повторив знаменитый рекорд "Арсенала".

В эру Премьер-Лиги только "Непобедимым" Арсена Венгера удавалось пройти весь сезон, не проиграв ни одного матча. Это случилось еще в кампании 2003/04.

Даже в прошлом сезоне, несмотря на все свои рекорды, "горожане" проиграли два матча в Премьер-Лиге, однако Скоулз верит, что на сей раз команда Хосепа Гвардиолы способна замахнуться на это историческое достижение.

"Чем больше я смотрю на этот "Сити", тем больше понимаю, что просто нет такой команды, которая смогла бы их победить".

"Я видел их матч против "Вулверхэмптона" и подумал тогда, что сезон получится непростым для них, но с тех пор — я знаю, что сыграно еще не так много матчей — я просто не увидел никого, кто смог бы к ним приблизиться. Я не вижу команды, которая победит их".

"Ливерпуль", вероятно, будет их ближайшим конкурентом, но я просто думаю, что "Сити" достаточно хорош для этого рекорда, у них все под контролем".

"Взгляните хотя бы на их лавку в дерби. Жезус даже не вышел на поле, а он великолепный центральный нападающий. Гюндогана они выпустили, и он забил гол. У них полно мастерства на каждой позиции".

"Думаю, если они будут делать это в каждом матче, то ни разу не проиграют", — цитирует Скоулза Manchester Evening News.



Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, Скоулз

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2018 10:00

Количество просмотров Просмотров: 456

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Последние комментарии:




  1. farikmu 14.11.2018 10:18 # farikmu
    Уже легендой Сити стал(

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  2. electric 14.11.2018 10:16 # electric
    Тупит чет скхолс. Сколько ему?

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  3. naby-keita 14.11.2018 10:15 # naby-keita
    ах ты рыжий питр, после нового года с тобой разберемся

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  4. vyrentz 14.11.2018 10:02 # vyrentz
    На самом деле, зря это он, кто видел матч с Лионом, тот поймет

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  5. qwerty1234halil 14.11.2018 10:02 # qwerty1234halil
    Ливерпуле и Челси победять на изи что ты несёшь далбаеб

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