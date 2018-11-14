Санчо выйдет в стартовом составе англичан против сборной США

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо будет награжден местом в стартовом составе сборной Англии на товарищеский матч против США в четверг вечером.

Напомним, 18-летний Санчо дебютировал за национальную команду лишь в прошлом месяце, появившись на замену в матче Лиги Наций против Хорватии в Риеке.



Теперь Джейдон почувствует, каково это выходить на поле "Уэмбли", причем сделает это с первых минут. Как сообщает The Guardian, соответствующее решение уже принял главный тренер англичан Гарет Саутгейт.



Поскольку товарищескую встречу с американцами и ответный поединок Лиги Наций с хорватами разделяют только 66 часов, Саутгейт собирается использовать два разных состава в двух этих матчах, и Санчо будет тем, кто получит полноценную возможность проявить себя в первом из них.



Помимо экс-юниора "Манчестер Сити", свой шанс в матче со сборной США также получат центральный защитник "Брайтона" Льюис Данк и нападающий "Борнмута" Каллум Уилсон.



Добавим, что Санчо было только два года, когда в 2003 за сборную Англии дебютировал Уэйн Руни, прощанию с которым и будет посвящен предстоящий товарищеский матч.