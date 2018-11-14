Погба: "Возвращение в МЮ — лучшее чувство, что я когда-либо испытывал"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, как сильно он был счастлив, когда в 2016 году вернулся на "Олд Траффорд" из "Ювентуса".

Отыграв четыре сезона в Турине, летом 2016 Погба вернулся к "красным дьяволам" в статусе самого дорогого футболиста мира — около 89 миллионов фунтов.



С тех пор Погба все еще пытается нащупать свою игру и свое место в команде Жозе Моуриньо, а в прессе не утихают слухи, что Поль несчастлив и хочет уйти в другой клуб. Однако в реальности 25-летний француз испытывает совсем другие чувства.



"Когда я вернулся в "Юнайтед", это было лучшее чувство, что я когда-либо испытывал. Я вернулся домой. Я всегда мечтал выступать за "Юнайтед", играть много матчей и забивать голы. В этом отношении ничего не изменилось, за исключением, может быть, команды и тренера — в остальном клуб остался прежним".



"Я просто вернулся домой и словно никогда и не уходил отсюда — я просто уезжал на каникулы! Было замечательно ощущать себя снова дома. Было замечательно вернуться и почувствовать воздух Манчестера. Это ощущение было со мной всегда", — сообщил Погба Inside United.