Руни отказался бы от вызова в сборную Англии, если бы на кону был рекорд Шилтона

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни заявил, что отказался бы от вызова в сборную Англии, если бы на кону стоял рекорд легендарного Питера Шилтона по количеству матчей за национальную команду.

Напомним, решение FA и главного сборной сборной Гарета Саутгейта привлечь 33-летнего Руни к товарищескому матчу против США на "Уэмбли" было подвергнуто жесточайшей критике со стороны многих авторитетных в английском футболе людей.



Накануне Уэйн даже провел специальную пресс-конференцию, заверив, что не претендует ни на какую особенную роль в своем прощальном матче за национальную команду и будет рад выйти на замену на несколько заключительных минут.



Помимо возможности торжественно завершить международную карьеру, сам по себе поединок против сборной США имеет мало значения для Руни — Уэйн и так является рекордсменом "трех львов" по количеству голов, а от достижения Шилтона по количеству проведенных матчей его отделяют шесть игр (125 против 119). Если было бы иначе, экс-капитан "Манчестер Юнайтед" просто не принял бы этот вызов.



"Если бы я оказался в ситуации, когда этот матч позволил мне побить рекорд Питера Шилтона, я бы никогда не сыграл в нем. Я бы никогда не совершил подобного".



"Однако этот матч никак не затронет Питера Шилтона или какого-либо полевого игрока в плане рекордов. Поэтому я лишь вижу хорошую возможность снова провести несколько минут и сказать спасибо фанатам", — цитирует Руни Daily Mirror.