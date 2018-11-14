Стил: "Де Хеа может уйти из МЮ ради победы в Лиге Чемпионов"
Бывший тренер вратарей "Манчестер Юнайтед" Эрик Стил считает, что желание выиграть Лигу Чемпионов может подтолкнуть голкипера Давида Де Хеа к уходу с "Олд Траффорд".
Несмотря на то, что после приобретения Тибо Куртуа "Реал" больше не претендует на Де Хеа, Давид не спешит связывать свое будущее с "красными дьяволами". Поговаривают, что теперь экс-игрок "Атлетико" подумывает о переходе в "Ювентус".
Ситуация становится все более напряженной для "Юнайтед", ведь действующий контракт 28-летнего испанца истекает уже в конце этого сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
Стил, который сыграл ключевую роль в приглашении Де Хеа на роль преемника для Эдвина Ван дер Сара в 2011 году и который трудился бок о бок с Давидом до назначения Дэвида Мойеса главным тренером в 2013 году, полагает, что сомнения голкипера связаны с неспособностью "Юнайтед" бороться за высшие трофеи.
"Если вы спросите сейчас Давида, он скажет, что полностью предан "Манчестер Юнайтед". У него великолепные отношения с игроками, болельщиками, но он хочет быть победителем, и он неминуемо взглянет на свой карьерный путь и подумает: "Смогу ли я здесь выиграть Лигу Чемпионов".
"Они все еще участвуют в соревновании, но вы видите, что другие клубы становятся больше и сильнее, конкуренция растет. А ему уже 28, он вступает в свои лучшие годы, и можно понять, если он задумается об уходе".
"Но до тех пор, пока кто-нибудь не скажет мне, что он уходит, я буду считать, что он полностью предан клубу. Хотелось бы, чтобы Давид надолго задержался в клубе, но вы должны проявить понимание, если он захочет уйти ради достижения конечной цели. Лига Чемпионов — единственное, чего ему еще не хватает".
"Получит ли он желаемое в "Манчестер Юнайтед"? Я надеюсь на это, я правда надеюсь, потому что нельзя перестать поддерживать клуб вроде "Манчестер Юнайтед", когда уходишь из него".
"Поэтому в идеале я бы хотел, чтобы он остался и продолжил бы украшать "Манчестер Юнайтед" и Премьер-Лигу", — цитирует Стила Daily Mirror.
14.11.2018 06:00
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Это надо было ещё в 2014 делать, то уже с 3 кубками сидел бы.
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Будем надеяться, что не уйдет.
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