Долгая прогулка Каллума Уилсона

По задумке Гарета Саутгейта, в товарищеском матче со сборной США в основном составе "трех львов" должен появиться дебютант — форвард "Борнмута" Каллум Уилсон. Таким образом, Уилсон может стать первым в истории игроком "вишенок", который выйдет в стартовом составе англичан. Вряд ли он планировал это или даже мечтал о вызове в национальную команду еще несколько лет назад, но точно — заслужил этот вызов.

"Дни, подобные этому доказывают, что, с какими бы препятствиями вы ни сталкивались, со всем можно справиться", — говорит сам Каллум, и его слова — не клише. Фактически, это даже небольшое преуменьшение того, через что пришлось пройти форварду "Борнмута", чтобы добиться чести быть приглашенным в сборную Англии.



Начнем с того, что часть детства Каллум провел в приемной семье после того, как его отец ушел, оставив мать Тару с шестью детьми, с частью которых она просто не могла справиться физически. Также это игрок, который всего шесть лет назад играл в Конференции за любительский "Тамуорт", а перед тем — за "Кеттеринг Таун". И это игрок, который, попав, наконец, в Премьер-лигу с "Борнмутом", за 16 месяцев разорвал передние крестообразные связки каждого колена.



И все же, сейчас Каллум Уилсон заслуженно получает вызов в сборную, став трансферной целью на ближайшее окно для "Челси", желающего получить игрока, который причастен к 10 голам своей команды в этом сезоне как бомбардир и ассистент.



"Попасть в сборную для меня — это удивительно. Каждый игрок хочет представлять свою страну, но я никогда не думал об этом. Моей целью была игра за "Борнмут", и я надеялся, что достаточно хорош для того, чтобы стать форвардом уровня Премьер-Лиги. Я никогда не говорил ни с кем о сборной. Но я хотел, чтобы мой футбол оценили по заслугам и я бы однажды почувствовал, что чего-то достиг".



Теперь в семействе Уилсонов произойдут перемены, ведь ранее Каллум использовал международный перерыв для того, чтобы провести время в родном Ковентри в кругу семьи, включая бабушек и дедушек той семьи, в которой он когда-то отсутствовал. Начал общаться Каллум и с отцом. "Мы с сыном пришли в гости к моим бабушке и дедушке, и тут в двери провернули ключ. "Ах, это должно быть твой отец", — сказал дедушка. "На самом деле?" — ответил я. Мы не договаривались встретиться, и я впервые увидел его за два года".



Как это было? "Было так, как будто мы товарищи, а не отец и сын", — говорит Каллум. "Как будто бы я знаю его и одновременно не знаю. Как-то так. Проходящие мимо друг друга корабли. Мы немного поболтали, он спросил, как у меня дела. Это то, о чем мы говорим. Очевидно, что с тем, что произошло, мы не сможем справиться. Это не так, что я зол на него — я не знаю всех обстоятельств — но я не собираюсь возвращать его в свою жизнь. Это не тот случай, когда я стал футболистом и позволю ему вернуться. Я лажу с ним — в конце концов, он мой отец, но очевидно, что я разочарован".



"Я готов работать над этим, но не желаю сходить со своего пути — я довольно упрямый. Честно, я не понимаю, почему должно быть иначе. Мне ни от кого ничего не нужно. Если он впишется в мою жизнь — отлично. Если этого не произойдет — все останется так, как было".



То, что Каллум уделил этой теме достаточно много времени и слов, раскрывает его как личность. Он улыбчивый и дружелюбный парень, но есть внутренний стержень, который не стоит недооценивать. Его страсть к футболу не всегда было легко поддерживать — даже в юные годы Каллуму пришлось столкнуться с рядом травм и разочарований, которые могли бы разрушить его карьеру еще на старте.



Сейчас он называет решающими два момента. Первый — встреча в возрасте 17 лет со Стейси, ставшей теперь его женой. Она познакомила его с концепцией здорового питания, после чего салаты заменили фастфуд, а девушка стала одной из немногих, кто поверил в способность Каллума добраться до Премьер-Лиги. Второй момент — рождения сына Орица. "Это был момент, когда мне нужно было расти, быть мужчиной, быть отцом и обеспечить будущее сына", — говорит Каллум. "Я всегда говорил, что предложу своему сыну нечто другое, чем то, что получи от своего отца я. В тот момент мне было 20, и я даже не играл в Лиге Один, но я сказал, что собираюсь стать игроком Премьер-Лиги, и Стейси ответила: "Я думаю, ты сможешь".



"В тот момент я был арендован в "Кеттеринг", и впереди был долгий путь, но я верил, что смогу выполнить намеченный план и обеспечить свою семью", — говорит Каллум, отказавшийся с того момента от общения с многими товарищами. Большое влияние в тот момент на Каллума оказал бывший менеджер академии "Ковентри" Грег Риок. "Он потащил меня в офис, который был за пределами академии и сказал мне: "Общайся только с теми людьми, у кого есть амбиции". У меня действительно был огромный круг общения, и там были и хорошие парни, и плохие. Друзья, которые соблюдали закон и те, кто этого не делал. В тот момент я значительно сократил круг общения и почувствовал себя намного комфортнее с теми, кто остался рядом".



"Я все же разговариваю со всеми, я не тот, кто забывает о своих корнях. Я всегда возвращаюсь в Ковентри. Я очень часто бываю в местах своего детства, выхожу из машины и просто прогуливаюсь по своему району. Моя мама все еще живет в том доме, где я вырос, как и мои братья и сестры. Мои тетушки и дяди тоже тут. Моя мама гордится мной, и ей комфортно жить в этом районе".



Прорыв случился в сезоне 2013/14, когда "Ковентри" вылетел из Чемпионшипа в Лигу Один. Каллум Уилсон продемонстрировал хорошее взаимопонимание с опытным Леоном Кларком и в итоге смог забить 22 мяча за сезон, в котором его заметил менеджер "Борнмута" Эдди Хау. За Каллума "вишни" отдали 3.5 млн. фунтов, и он помог им оформить повышение в Премьер-Лигу, забив 23 гола в своем первом сезоне на юге Англии.



Как и Харри Кейну и Джейми Варди, его новым товарищам по сборной Англии, Каллуму пригодился опыт игры в "трясине". "Самая главная вещь для тех парней, что занимаются в академиях "топ-6" — там всегда есть нападающие премиум-класса, обошедшиеся клубу в десятки миллионов фунтов. Молодому форварду невероятно сложно проявить себя в таких условиях".



Как Каллум не заметил разницы между Лигой Один и Чемпионшипом, так же сходу он начал забивать и в Премьер-Лиге, отметившись пятью голами в шести матчах. Но дальше случился разрыв крестообразных связок левого колена, а чуть больше года назад — в феврале 2017 года — аналогичная история произошла и с другим коленом. В такой ситуации сложно было сдержать слезы разочарования, но Каллум к тому моменту уже перенес столько травм, что просто настроился на длительный процесс реабилитации, приняв и это испытание, уготованное ему судьбой.



Грег Риок и Рич Стивенс, сменивший Грега на посту менеджера академии "Ковентри", когда тот ушел в "Уиган", много знают о Каллуме и его травмах. Стивенс: "Каллум является настоящим примером того, чего можно достигнуть, если не опускать руки и работать".



Риок: "У Каллума было тяжелое детство. Даже в качестве юниора, у него было несколько долгосрочных травм. Дважды он вывихнул плечо, и понадобились длительные процедуры восстановления. Это могло заглушить его желание играть в футбол, но его характер был сильным. Он становился только сильнее после каждой травмы".



"Дело не только в физике — были проблемы и психологического плана. В 12-летнем возрасте он ушел из академии, но уже в 14 вернулся обратно. Его история — о пользе неудач и необходимости саморазвития".



Интересно, что вместе с Каллумом Уилсоном Гарет Саутгейт позвал и другого воспитанника "Ковентри" — Джеймса Мэддисона. Пока Мэддисон все время был золотым мальчиком академии "Ковентри", подъем Уилсона не выглядел таким неизбежным. Риок: "Ему пришлось поработать над собой, проявить себя в Лиге Один и Чемпионшипе, а затем в Премьер-Лиге. Он сейчас похож на серебряного призера, который, наконец, стал чемпионом".



В "Кеттеринге" и "Тамуорте" Уилсон забил всего по одному голу, но игра в Конференции для молодых игроков — не самое простое испытание. Маркус Лоу, который был менеджером Уилсона в обоих случаях, объясняет причины этого: "Многие молодые игроки с достаточно хорошим уровнем технической подготовки оказываются не готовыми к игре на любительском уровне. Они приходят к нам и свысока смотрят на парней, которые постоянно играют в Конференции, но в итоге оказывается, что они попросту не готовы тут играть. Они привыкли играть на тренировочных полях, а потом приезжают в Гримсби, где собирается приличная толпа работяг, готовых обматерить и своих, и чужих игроков, и это действительно непростое испытание даже для тех, кто играл на полях Премьер-Лиги ".



"Игра на победу и правильная игра — совершенно разные вещи субботним вечером в Конференции. Если у вас есть центральный полузащитник с приличным бонусом за голы, которому нужно оплачивать ипотеку, поверьте, он не будет замечать юного форварда, которого взяли в аренду. Потому, правильная вещь на этом уровне — получать мяч в середине поля и тащить его вперед, пока не заработаешь авторитет. Просто стоять впереди и ждать передач тут недостаточно. Вероятно, тот стиль игры, который мы видим у Каллума сейчас, сформировался в том числе и в Конференции".



"Да, он забил за нас не так уж много голов, но многому научился с точки зрения психологии. Ему пришлось выдержать немало единоборств, и он стал сильнее физически. Раньше он просто полагался на свою скорость, но тут пришлось часто работать корпусом, чтобы остаться на ногах. Я скажу вам, что он был хорошим учеником — фанаты наслаждались его игрой".



Что еще важно знать о Каллуме — звездная болезнь ему действительно не грозит. Когда Грег Риок рассказывал о Каллуме, произошла анекдотическая ситуация. Форвард "Борнмута" позвонил своему бывшему тренеру, чтобы сообщить, что в сборную Англии вызвали Джеймса Мэддисона — другого его воспитанника, но забыл сказать, что туда позвали и его. "Это характер этого парня — он радуется за других", — говорит Риок.



Вызов Уилсона в сборную и интерес к нему со стороны "Челси" — это не случайность. Его не замедляли ушибы и не останавливали травмы. После каждого нового повреждения он возвращался и сразу же начинал забивать — снова и снова. Он все еще быстр и сохраняет отличную маневренность, хоть оба его колена недавно подверглись хирургическому вмешательству. Он значительно прибавил в понимании игры и выборе позиции, а кроме того, умеет не только забивать, но и отдавать голевые передачи партнерам — в первую очередь Джошуа Кингу. Согласно данным Opta, ни один игрок в Премьер-Лиге в этом сезоне не имел столько голевых шансов, как Уилсон. Потому нет ничего удивительного в том, что Гарет Саутгейт позвал его в сборную Англии, и нет ничего странного в том, что от Каллума ждут гола уже в первой его игре в футболке "трех львов".



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru