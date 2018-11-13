Эриксен не уверен насчет нового контракта с "Тоттенхэмом"
Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен не знает, удастся ли ему договориться с клубом насчет нового контракта.
Эриксен является ключевым игроком "шпор" с момента своего перехода из "Аякса" в 2013 году за 13.5 миллионов фунтов. С тех пор Кристиан сыграл 180 матчей в Премьер-Лиге, забив 41 гол и отдав 180 результативных передач.
"Тоттенхэм" уже несколько месяцев пытается склонить Эриксена к новой сделке, но пока безуспешно. 26-летний датчанин, которого регулярно сватают в "Барселону" и "Реал", не уверен, продлит ли он свой контракт, истекающий в конце следующего сезона.
"У меня есть агент, и он отвечает за такого рода вещи, чтобы я мог сосредоточиться на игре в футбол. Посмотрим, к чему это приведет. Мы много раз разговаривали с "Тоттенхэмом". Пока я не чувствую, что они выставят меня за дверь", — сообщил Эриксен BT.
13.11.2018 23:00
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Последние комментарии:
Меняем на Рэмси :)
Что за хрень со 180 голевыми передачами? Там с тренировками чтоли учитывается статистика?
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какие 180 передач, в своём уме, не?
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По настрою безумно похож Арменина.
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