Эриксен не уверен насчет нового контракта с "Тоттенхэмом"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен не знает, удастся ли ему договориться с клубом насчет нового контракта.

Эриксен является ключевым игроком "шпор" с момента своего перехода из "Аякса" в 2013 году за 13.5 миллионов фунтов. С тех пор Кристиан сыграл 180 матчей в Премьер-Лиге, забив 41 гол и отдав 180 результативных передач.



"Тоттенхэм" уже несколько месяцев пытается склонить Эриксена к новой сделке, но пока безуспешно. 26-летний датчанин, которого регулярно сватают в "Барселону" и "Реал", не уверен, продлит ли он свой контракт, истекающий в конце следующего сезона.



"У меня есть агент, и он отвечает за такого рода вещи, чтобы я мог сосредоточиться на игре в футбол. Посмотрим, к чему это приведет. Мы много раз разговаривали с "Тоттенхэмом". Пока я не чувствую, что они выставят меня за дверь", — сообщил Эриксен BT.