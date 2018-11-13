Шакири хочет приносить пользу "Ливерпулю" голами

Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири заявил, что надеется улучшить свою результативность с дальнейшим течением сезона.

С момента своего перехода из "Стоука" минувшим летом Шакири отметился только тремя появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, однако это не помешало Джердану проявить себя очень полезным игроком.



Гол 27-летнего швейцарца против "Фулхэма" в воскресенье и вовсе стал его вторым в трех последних матчах, однако Шакири хочет забивать еще больше.



"Конечно, я уверен, что забью еще много голов. Чем более классные игроки окружают тебя, тем лучше, потому что это позволяет тебе больше внимания уделять атакующим действиям. Ты знаешь наверняка, что твоя команда будет больше больше владеть мячом, чем соперник".



"Однако ты должен быть готов упорно тренироваться каждый день, чтобы стать лучше. Я чувствую себя хорошо, я в форме, и я стараюсь приносить пользу каждый раз, когда получаю шанс", — цитирует Шакири Daily Mail.