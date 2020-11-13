Руни объяснил свое возвращение в сборную Англии

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни провел пресс-конференцию, объяснив свое возвращение в сборную Англии на один матч и пообещав закончить карьеру в Америке.

Как известно, FA и главный тренер англичан Гарет Саутгейт решили оказать честь лучшему бомбардиру сборной всех времен, позволив 33-летнему Руни в торжественной обстановке поставить точку в своей международной карьере. Для этого Уэйн был вызван на товарищеский матч против США, в котором ему предстоит выйти на замену в самой концовке.



Это решение вызвало неоднозначную реакцию в Англии, однако Руни уверяет, что не выдвигал никаких требований насчет капитанской повязки или игрового номера и просто хочет попрощаться со сборной.



"Я сказал Гарету, что исполню любую роль, как он того захочет. Это важно, потому что я знаю: этот матч точно будет последним для меня. Я не оказывал никакого давления и не требовал себе 10-го номера или капитанской повязки. Я не собираюсь ничего требовать".



"Я лишь дал понять Гарету: постарайся получить от матча то, что ты хочешь, и когда почувствуешь, что настал момент меня выпустить, этим я и буду довольствоваться", — цитирует Руни Sky Sports.



Также Уэйн исключил свое возвращение в Премьер-Лигу на правах краткосрочной аренды, несмотря на то, что его сезон в МЛС уже закончен.



"Я демонстрировал хорошую форму в Штатах, и если бы это было причиной моего вызова в сборную, ситуация была бы другой. Но я здесь для того, чтобы сыграть свой последний матч".



"Я принял решение отправиться в Штаты, и вы знаете, что я остаюсь верен себе, когда что-либо решаю. Для меня важно отдавать все свои силы ради "Ди Си Юнайтед". Я видел кое-какие разговоры насчет возвращения сюда, но я не готов к этому. Я закончу свою карьеру там", — добавил Руни.