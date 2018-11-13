Азар признался, что Джо Коул убедил его перейти в "Челси"

Эден Азар и Джо Коул Плеймейкер "Челси" Эден Азар признался, что Джо Коул сыграл свою роль в его решении перейти к "синим" из "Лилля" шесть лет назад.

Ранее днем 37-летний Коул официально сообщил о завершении своей насыщенной игровой карьеры, в течение которой он провел более 700 матчей и забил более 100 голов.

Семь лет своей карьеры Джо посвятил клубу со "Стэмфорд Бридж", где выиграл три титула Премьер-Лиги и два Кубка Англии. Также Коулу довелось вместе с Азаром выступать за "Лилль" в сезоне 2011/12, последнем для Эдена во Франции. Англичанин оказал большое влияние на то, что бельгиец решил перебраться именно в "Челси".

"Я разговаривал с ним перед тем, как перешел в "Челси". Каждый день — я серьезно — он говорил мне, что "Челси" будет лучшим клубом для меня".

"Он говорил, что "Челси" — большой клуб, где я смогу выигрывать трофеи каждый день. По этой причине я перешел сюда, поэтому спасибо тебе, Джо Коул!" — приводит твиттер "синих" слова Азара.



Метки Азар, Коул, Лилль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. chebrec 13.11.2018 19:23 # chebrec
    Браво!

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  2. sisyazavr 13.11.2018 18:28 # sisyazavr
    Они еще и похожи) броманс

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  3. kolyandr 13.11.2018 18:17 # kolyandr
    а я думал лч помогло ему резко сменить направление с манчестера на лондон

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  4. ccchelsea 13.11.2018 18:10 # ccchelsea
    Значит это благодаря колбасникам Азар перешёл к нам и мы выиграли 2 титула АПЛ? Ну что сказать, спасибо скаузерам. Мы у них чемпионства отбираем, а они нам их дарят, ну что за благородство?

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