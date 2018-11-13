Азар признался, что Джо Коул убедил его перейти в "Челси"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар признался, что Джо Коул сыграл свою роль в его решении перейти к "синим" из "Лилля" шесть лет назад.

Ранее днем 37-летний Коул официально сообщил о завершении своей насыщенной игровой карьеры, в течение которой он провел более 700 матчей и забил более 100 голов.



Семь лет своей карьеры Джо посвятил клубу со "Стэмфорд Бридж", где выиграл три титула Премьер-Лиги и два Кубка Англии. Также Коулу довелось вместе с Азаром выступать за "Лилль" в сезоне 2011/12, последнем для Эдена во Франции. Англичанин оказал большое влияние на то, что бельгиец решил перебраться именно в "Челси".



"Я разговаривал с ним перед тем, как перешел в "Челси". Каждый день — я серьезно — он говорил мне, что "Челси" будет лучшим клубом для меня".



"Он говорил, что "Челси" — большой клуб, где я смогу выигрывать трофеи каждый день. По этой причине я перешел сюда, поэтому спасибо тебе, Джо Коул!" — приводит твиттер "синих" слова Азара.