Алиссон хочет стать "идеальным" голкипером

Алиссон Страж ворот "Ливерпуля" Алиссон заявил, что хочет оправдать ожидания публики и стать "идеальным" голкипером.

Минувшим летом Алиссон перебрался на "Энфилд" из "Ромы" за 67 миллионов фунтов в статусе самого дорогого голкипера в истории.

Первый номер сборной Бразилии достаточно уверенно начал свою карьеру в Англии, пропустив лишь пять голов в 12 матчах Премьер-Лиги. Однако 26-летний Алиссон понимает, насколько велики ожидания в отношении него, и хочет им соответствовать.

"Я перешел сюда за высокую цену, и некоторые люди ожидают, что я буду идеален. Это непросто, но я стараюсь. Пока еще слишком рано говорить, насколько я доволен своей игрой, но я стремлюсь к совершенству и работаю, чтобы стать лучше".

"Я очень, очень счастлив своим переездом в Премьер-Лигу. Я очень упорно тружусь, чтобы помочь "Ливерпулю" достичь своих целей, и то же самое касается сборной Бразилии", — цитирует Алиссона Sky Sports.



Метки Алиссон, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 13.11.2018 17:05 # manutd-20champ
    стараюсь, стремлюсь, работаю, тружусь, ну и конечно счастлив.
    уже "идеален".

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  2. only--liverpool 13.11.2018 17:01 # only--liverpool
    Всё нормально, только лошит на выходах пока.

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  3. udaff 13.11.2018 16:47 # udaff
    Опыта наберётся, и вполен может стать кем-то вроде Де Хеа. Всё возможно. Парень-то молодой, всё впереди у него. Главное - не кариусить.

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  4. stepan-jam-boss 13.11.2018 16:15 # stepan-jam-boss
    Аллисон хояет стать де Хеей.

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  5. ccchelsea 13.11.2018 16:02 # ccchelsea
    Научись отбивать мячи в сторону и не привози на ровном месте - будешь идеальным.

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