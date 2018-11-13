Алиссон хочет стать "идеальным" голкипером
Страж ворот "Ливерпуля" Алиссон заявил, что хочет оправдать ожидания публики и стать "идеальным" голкипером.
Минувшим летом Алиссон перебрался на "Энфилд" из "Ромы" за 67 миллионов фунтов в статусе самого дорогого голкипера в истории.
Первый номер сборной Бразилии достаточно уверенно начал свою карьеру в Англии, пропустив лишь пять голов в 12 матчах Премьер-Лиги. Однако 26-летний Алиссон понимает, насколько велики ожидания в отношении него, и хочет им соответствовать.
"Я перешел сюда за высокую цену, и некоторые люди ожидают, что я буду идеален. Это непросто, но я стараюсь. Пока еще слишком рано говорить, насколько я доволен своей игрой, но я стремлюсь к совершенству и работаю, чтобы стать лучше".
"Я очень, очень счастлив своим переездом в Премьер-Лигу. Я очень упорно тружусь, чтобы помочь "Ливерпулю" достичь своих целей, и то же самое касается сборной Бразилии", — цитирует Алиссона Sky Sports.
13.11.2018 16:00
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Последние комментарии:
стараюсь, стремлюсь, работаю, тружусь, ну и конечно счастлив.
уже "идеален".
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Всё нормально, только лошит на выходах пока.
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Опыта наберётся, и вполен может стать кем-то вроде Де Хеа. Всё возможно. Парень-то молодой, всё впереди у него. Главное - не кариусить.
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Аллисон хояет стать де Хеей.
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Научись отбивать мячи в сторону и не привози на ровном месте - будешь идеальным.
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