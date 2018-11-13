Клубы Премьер-Лиги обсудят введение системы VAR

VAR В ближайший четверг боссы клубов Премьер-Лиги обсудят ряд насущных вопросов, включая введение системы VAR и ужесточение лимита на иностранных игроков.

Напомним, последний раз клубы высшего английского дивизиона дискутировали насчет системы видеопомощи рефери в апреле, однако тогда в результате голосования было принято решение против введения VAR в Премьер-Лиге.

В ближайший четверг Премьер-Лига представит руководителям клубов свежие результаты тестирования VAR. Это произойдет спустя считанные дни после матчей "Саутгемптона" с "Уотфордом" и "Ливерпуля" с "Фулхэмом", которые были отмечены рядом спорных судейских решений.

Также Sky Sports сообщает, что участники Премьер-Лиги обсудят предложение FA сократить максимальное количество иностранных игроков в заявках команд с 17 до 12 в связи с Brexit.



Метки VAR, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2018 15:40

Количество просмотров Просмотров: 702

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tailer 13.11.2018 16:55 # tailer
    портовня явно будет против

    (ответить)

  2. staryi-eblan 13.11.2018 16:38 # staryi-eblan
    Тогда несправедливо отмененные голы в ворота Лфк будут засчитываться. Митрович будет прав

    (ответить)

  3. vyrentz 13.11.2018 16:12 # vyrentz
    Вертонген, Янг, Стерлинг, Фернандиньо, Беллерин, Давид Луис и Кейн завершат карьеру, вы чего, ребята?

    (ответить)

  4. rap-woiska 13.11.2018 15:44 # rap-woiska
    сразу ясно что щольсбери,Муму и Щити будут против

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: