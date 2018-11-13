Клубы Премьер-Лиги обсудят введение системы VAR

В ближайший четверг боссы клубов Премьер-Лиги обсудят ряд насущных вопросов, включая введение системы VAR и ужесточение лимита на иностранных игроков.

Напомним, последний раз клубы высшего английского дивизиона дискутировали насчет системы видеопомощи рефери в апреле, однако тогда в результате голосования было принято решение против введения VAR в Премьер-Лиге.



В ближайший четверг Премьер-Лига представит руководителям клубов свежие результаты тестирования VAR. Это произойдет спустя считанные дни после матчей "Саутгемптона" с "Уотфордом" и "Ливерпуля" с "Фулхэмом", которые были отмечены рядом спорных судейских решений.



Также Sky Sports сообщает, что участники Премьер-Лиги обсудят предложение FA сократить максимальное количество иностранных игроков в заявках команд с 17 до 12 в связи с Brexit.