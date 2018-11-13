Клубы Премьер-Лиги обсудят введение системы VAR
В ближайший четверг боссы клубов Премьер-Лиги обсудят ряд насущных вопросов, включая введение системы VAR и ужесточение лимита на иностранных игроков.
Напомним, последний раз клубы высшего английского дивизиона дискутировали насчет системы видеопомощи рефери в апреле, однако тогда в результате голосования было принято решение против введения VAR в Премьер-Лиге.
В ближайший четверг Премьер-Лига представит руководителям клубов свежие результаты тестирования VAR. Это произойдет спустя считанные дни после матчей "Саутгемптона" с "Уотфордом" и "Ливерпуля" с "Фулхэмом", которые были отмечены рядом спорных судейских решений.
Также Sky Sports сообщает, что участники Премьер-Лиги обсудят предложение FA сократить максимальное количество иностранных игроков в заявках команд с 17 до 12 в связи с Brexit.
13.11.2018 15:40
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портовня явно будет против
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Тогда несправедливо отмененные голы в ворота Лфк будут засчитываться. Митрович будет прав
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Вертонген, Янг, Стерлинг, Фернандиньо, Беллерин, Давид Луис и Кейн завершат карьеру, вы чего, ребята?
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сразу ясно что щольсбери,Муму и Щити будут против
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