Кристенсен не ожидает своего ухода из "Челси" в январе
Защитник "Челси" Андреас Кристенсен заявил, что не ожидает своего ухода со "Стэмфорд Бридж" в зимнее трансферное окно.
В этом сезоне Кристенсен сыграл только шесть матчей за "синих" с учетом всех соревнований — и ни минуты в рамках Премьер-Лиги.
При этом в прошлом сезоне Андреас принял участие в 40 матчах, поэтому вполне очевидно, что 22-летний датчанин не может быть доволен своей ситуацией.
В прошлом месяце отец и агент Кристенсена даже заявил, что его сын постарается сменить клуб в январе, если к тому времени ситуация с игровым временем не изменится в лучшую сторону. Но сам Андрес не думает, что ему будет позволено уйти из "Челси" посреди сезона.
"Ожидаю ли я своего ухода из "Челси" в январе? Это сложный вопрос. Нет, не думаю".
"Моя ситуация отличается от прошлого сезона. В прошлом сезоне я сыграл много матчей, но в это сезоне все совершенно не так. Игроку всегда сложно в такой ситуации, но давайте посмотрим, что произойдет", — цитирует Кристенсена Sky Sports.
13.11.2018 14:00
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а кто луизку или рудигера подменять будет? пусть сидит на попе ровно на скамейке.
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Пока сам не уйдет не будут трогать
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