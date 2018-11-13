Триппьер вернулся в "Тоттенхэм" с травмой

Травма паха заставила правого защитника "Тоттенхэма" Кирана Триппьера поспешно покинуть расположение сборной Англии.

Это повреждение 28-летний Триппьер получил в победном для "шпор" матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в воскресенье (0:1). Кирану пришлось покинуть поле "Селхерст Парк" еще в середине первого тайма.



В понедельник Триппьер явился в расположение сборной Англии, начинающей подготовку к матчам против США и Хорватии, однако после медицинской проверки был отправлен домой на лечение, сообщает BBC.



Добавим, что это уже вторая потеря англичан относительно оригинальной заявки из 28 игроков. Ранее команда "трех львов" недосчиталась нападающего "Арсенала" Данни Уэлбека, получившего перелом лодыжки.