Джо Коул завершил игровую карьеру
Бывший полузащитник "Челси", "Вест Хэма", "Ливерпуля" и сборной Англии Джо Коул объявил о завершении игровой карьеры.
Коул является воспитанником знаменитой академии "молотобойцев", дебютировав за первую команду в 17 лет и став капитаном четыре года спустя.
В 2003 году Джо перебрался в "Челси", где выиграл три титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии и поучаствовал в финале Лиги Чемпионов в сезоне 2007/08.
Коул провел семь сезонов на "Стэмфорд Бридж", сыграв более 280 матчей с учетом всех соревнований, после чего успел побывать в "Ливерпуле", "Лилле", снова "Вест Хэме", "Астон Вилле" и "Ковентри".
С 2016 года и до недавних пор Коул выступал в Америке за "Тампа-Бэй Раудис". На прошлой неделе Джо отметил свое 37-летие, а сегодня официально объявил о том, что вешает бутсы на гвоздь.
Также Коул, который провел 56 матчей и забил 10 голов за сборную Англии в период с 2001 по 2010 год, объявил о своих планах стать тренером.
"Глядя в будущее, я хочу остаться в игре. Я чувствую, что могу многое предложить как тренер, и я наслаждался возможностью делать кое-какую тренерскую работу в "Раудис". Я жажду передать свой опыт молодым игрокам и помочь им исполнить свою мечту, как это было когда-то со мной", — сообщил Коул.
13.11.2018 13:00
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Последние комментарии:
Топарик бывший
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Вместе с братом Эшли лютыми были топчиками
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Давным-давно включил его в десятку любимых футболистов. Джо Коул на пике - феерия техники на поле.
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ночной кошмар Мюхи
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Эх Джо, зря ты тогда побежал за баблом и отказался от нового контракта с Челси.
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Хотел бы увидеть предел его на пике формы опять
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делал клоунов из защиты скума до того как это стало мейнстримом
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Легенда, шо тут сказаци. Но весь свой потенциал так и не раскрыл :(
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