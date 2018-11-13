Джо Коул завершил игровую карьеру

Бывший полузащитник "Челси", "Вест Хэма", "Ливерпуля" и сборной Англии Джо Коул объявил о завершении игровой карьеры.

Коул является воспитанником знаменитой академии "молотобойцев", дебютировав за первую команду в 17 лет и став капитаном четыре года спустя.



В 2003 году Джо перебрался в "Челси", где выиграл три титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии и поучаствовал в финале Лиги Чемпионов в сезоне 2007/08.



Коул провел семь сезонов на "Стэмфорд Бридж", сыграв более 280 матчей с учетом всех соревнований, после чего успел побывать в "Ливерпуле", "Лилле", снова "Вест Хэме", "Астон Вилле" и "Ковентри".



С 2016 года и до недавних пор Коул выступал в Америке за "Тампа-Бэй Раудис". На прошлой неделе Джо отметил свое 37-летие, а сегодня официально объявил о том, что вешает бутсы на гвоздь.



Также Коул, который провел 56 матчей и забил 10 голов за сборную Англии в период с 2001 по 2010 год, объявил о своих планах стать тренером.



"Глядя в будущее, я хочу остаться в игре. Я чувствую, что могу многое предложить как тренер, и я наслаждался возможностью делать кое-какую тренерскую работу в "Раудис". Я жажду передать свой опыт молодым игрокам и помочь им исполнить свою мечту, как это было когда-то со мной", — сообщил Коул.