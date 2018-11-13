Джо Коул завершил игровую карьеру

Джо Коул Бывший полузащитник "Челси", "Вест Хэма", "Ливерпуля" и сборной Англии Джо Коул объявил о завершении игровой карьеры.

Коул является воспитанником знаменитой академии "молотобойцев", дебютировав за первую команду в 17 лет и став капитаном четыре года спустя.

В 2003 году Джо перебрался в "Челси", где выиграл три титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии и поучаствовал в финале Лиги Чемпионов в сезоне 2007/08.

Коул провел семь сезонов на "Стэмфорд Бридж", сыграв более 280 матчей с учетом всех соревнований, после чего успел побывать в "Ливерпуле", "Лилле", снова "Вест Хэме", "Астон Вилле" и "Ковентри".

С 2016 года и до недавних пор Коул выступал в Америке за "Тампа-Бэй Раудис". На прошлой неделе Джо отметил свое 37-летие, а сегодня официально объявил о том, что вешает бутсы на гвоздь.

Также Коул, который провел 56 матчей и забил 10 голов за сборную Англии в период с 2001 по 2010 год, объявил о своих планах стать тренером.

"Глядя в будущее, я хочу остаться в игре. Я чувствую, что могу многое предложить как тренер, и я наслаждался возможностью делать кое-какую тренерскую работу в "Раудис". Я жажду передать свой опыт молодым игрокам и помочь им исполнить свою мечту, как это было когда-то со мной", — сообщил Коул.



Метки Вест Хэм, Коул, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1507

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  1. chebrec 13.11.2018 14:04 # chebrec
    Топарик бывший

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  2. meshuggah 13.11.2018 13:39 # meshuggah
    Вместе с братом Эшли лютыми были топчиками

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  3. yela 13.11.2018 13:34 # yela
    Давным-давно включил его в десятку любимых футболистов. Джо Коул на пике - феерия техники на поле.

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  4. staryi-eblan 13.11.2018 13:32 # staryi-eblan
    ночной кошмар Мюхи

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  5. ccchelsea 13.11.2018 13:17 # ccchelsea
    Эх Джо, зря ты тогда побежал за баблом и отказался от нового контракта с Челси.

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  6. pauk 13.11.2018 13:15 # pauk
    Хотел бы увидеть предел его на пике формы опять

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  7. mr-lamps 13.11.2018 13:09 # mr-lamps
    делал клоунов из защиты скума до того как это стало мейнстримом

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  8. hachidlo 13.11.2018 13:03 # hachidlo
    Легенда, шо тут сказаци. Но весь свой потенциал так и не раскрыл :(

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