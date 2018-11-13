Рэднапп считает, что Давид Сильва достиг уровня Иньесты и Хави

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп считает, что полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва, наконец, достиг высот своих великих соотечественников Андреса Иньесты и Хави.

Привычно незаметный, но очень полезный испанец в этом сезоне, как кажется, вышел на еще более высокий уровень. Именно Сильва был признан лучшим игроком победного для "горожан" дерби против "Манчестер Юнайтед" (3:1).



Анализируя матч на "Этихад", Рэднапп выразил мнение, что к своим 32 годам Сильва вышел на пик карьеры.



"Он восхищает столь многими вещами. Когда я пытаюсь вспомнить игроков его мастерства, то на ум приходят Иньеста и Хави. Его игра в дерби была именно на таком уровне".



"Он совершил 56 передач на чужой половине поля, и мне действительно нравится этот статистический показатель. Это говорит мне о том, что его игра развивается и становится лучше".



"Он знает, как проникать в эти позиции. Благодаря этому он продвигается к чужим воротам и оказывает большое влияние на игру. Он обладает умением сделать этот важнейший последний пас, прицельно и проникновенно, и он делает это так хорошо. Он хорош в столь многих вещах".



"Карта касаний им мяча говорит сама за себя. Он поспевал везде, он бегал от начала и до конца. Кажется, что с возрастом он становится лучше и лучше", — сообщил Рэднапп в эфире.



