Рюдигер предупредил партнеров по "Челси"

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер предупредил своих партеров по команде, что о чемпионстве не может быть и речи, если "синие" не научатся побеждать в матчах как против "Эвертона".

В воскресенье на "Стэмфорд Бридж" подопечные Маурицио Сарри столкнулись с ожесточенным сопротивлением "ирисок". В игре было много борьбы, которая порой выходила за рамки дозволенного.



Несмотря на свой натиск во втором тайме, "Челси" так и не удалось дожать соперника — 0:0. По мнению Рюдигера, "синим" обязательно нужно научиться вырывать победы в таких матчах, чтобы угнаться за "Манчестер Сити" и "Ливерпулем".



"Если ты хочешь выиграть что-нибудь важное, ты должен побеждать в такого рода матчах. Я хотел выиграть этот матч, но мы не справились со своей задачей".



"Если мы не будем побеждать в такого рода матчах, на "Сити" и "Ливерпуль" можно даже не смотреть. Однако нет необходимости говорить об этих двух командах. Мы должны говорить о собственной игре".



"Не имеет значения, дома или на выезде — такие матчи ты обязан выигрывать. Но особенно дома".



"Это напоминает прошлый сезон, когда мы потеряли много очков. В конце ты лишь думаешь: "А что было бы, если..." Но это не считается. Мы потерпели неудачу. Теперь нас ждет международный перерыв, а затем будет матч против "Тоттенхэма".



"Мы хотим три очка против "Тоттенхэма", и мы будем сражаться ради этого. Это важно для фанатов "Челси" и для меня, потому что я профессионал и хочу побеждать", — цитирует Рюдигера Daily Mirror.