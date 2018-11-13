Рюдигер предупредил партнеров по "Челси"

Антонио Рюдигер Защитник "Челси" Антонио Рюдигер предупредил своих партеров по команде, что о чемпионстве не может быть и речи, если "синие" не научатся побеждать в матчах как против "Эвертона".

В воскресенье на "Стэмфорд Бридж" подопечные Маурицио Сарри столкнулись с ожесточенным сопротивлением "ирисок". В игре было много борьбы, которая порой выходила за рамки дозволенного.

Несмотря на свой натиск во втором тайме, "Челси" так и не удалось дожать соперника — 0:0. По мнению Рюдигера, "синим" обязательно нужно научиться вырывать победы в таких матчах, чтобы угнаться за "Манчестер Сити" и "Ливерпулем".

"Если ты хочешь выиграть что-нибудь важное, ты должен побеждать в такого рода матчах. Я хотел выиграть этот матч, но мы не справились со своей задачей".

"Если мы не будем побеждать в такого рода матчах, на "Сити" и "Ливерпуль" можно даже не смотреть. Однако нет необходимости говорить об этих двух командах. Мы должны говорить о собственной игре".

"Не имеет значения, дома или на выезде — такие матчи ты обязан выигрывать. Но особенно дома".

"Это напоминает прошлый сезон, когда мы потеряли много очков. В конце ты лишь думаешь: "А что было бы, если..." Но это не считается. Мы потерпели неудачу. Теперь нас ждет международный перерыв, а затем будет матч против "Тоттенхэма".

"Мы хотим три очка против "Тоттенхэма", и мы будем сражаться ради этого. Это важно для фанатов "Челси" и для меня, потому что я профессионал и хочу побеждать", — цитирует Рюдигера Daily Mirror.



Метки Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2018 11:00

Количество просмотров Просмотров: 634

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vyrentz 13.11.2018 11:54 # vyrentz
    6 Борнмут 12 20
    7 Уотфорд 12 20
    8 МЮ 12 20
    9 Эвертон 12 19

    #мояборьба

    (ответить)

  2. qwerty1234halil 13.11.2018 11:51 # qwerty1234halil
    Топ Камон Челси

    (ответить)

  3. chebrec 13.11.2018 11:48 # chebrec
    Всё верно

    (ответить)

  4. vyrentz 13.11.2018 11:48 # vyrentz
    "на "Сити" и "Ливерпуль" можно даже не смотреть. Однако нет необходимости говорить об этих двух командах."

    "Не имеет значения, дома или на выезде — такие матчи ты обязан выигрывать. Но особенно дома".

    У него биполярочка?

    (ответить)

  5. cezar 13.11.2018 11:45 # cezar
    ты это Грановской скажи, чтоб нормального нападающего купила...

    (ответить)

  6. liverpool1892est 13.11.2018 11:10 # liverpool1892est
    Хули тут предупреждать,конечно не будет...у Ливера оно будет нах и усе...Да...и дабы предупредить срач в этой ветке,всех малетних пиздюков сразу посылаю на хуй и предаю анафеме и анальной каре...Аминь:)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: