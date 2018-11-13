Рюдигер предупредил партнеров по "Челси"
Защитник "Челси" Антонио Рюдигер предупредил своих партеров по команде, что о чемпионстве не может быть и речи, если "синие" не научатся побеждать в матчах как против "Эвертона".
В воскресенье на "Стэмфорд Бридж" подопечные Маурицио Сарри столкнулись с ожесточенным сопротивлением "ирисок". В игре было много борьбы, которая порой выходила за рамки дозволенного.
Несмотря на свой натиск во втором тайме, "Челси" так и не удалось дожать соперника — 0:0. По мнению Рюдигера, "синим" обязательно нужно научиться вырывать победы в таких матчах, чтобы угнаться за "Манчестер Сити" и "Ливерпулем".
"Если ты хочешь выиграть что-нибудь важное, ты должен побеждать в такого рода матчах. Я хотел выиграть этот матч, но мы не справились со своей задачей".
"Если мы не будем побеждать в такого рода матчах, на "Сити" и "Ливерпуль" можно даже не смотреть. Однако нет необходимости говорить об этих двух командах. Мы должны говорить о собственной игре".
"Не имеет значения, дома или на выезде — такие матчи ты обязан выигрывать. Но особенно дома".
"Это напоминает прошлый сезон, когда мы потеряли много очков. В конце ты лишь думаешь: "А что было бы, если..." Но это не считается. Мы потерпели неудачу. Теперь нас ждет международный перерыв, а затем будет матч против "Тоттенхэма".
"Мы хотим три очка против "Тоттенхэма", и мы будем сражаться ради этого. Это важно для фанатов "Челси" и для меня, потому что я профессионал и хочу побеждать", — цитирует Рюдигера Daily Mirror.
13.11.2018 11:00
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#мояборьба
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Топ Камон Челси
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Всё верно
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"на "Сити" и "Ливерпуль" можно даже не смотреть. Однако нет необходимости говорить об этих двух командах."
"Не имеет значения, дома или на выезде — такие матчи ты обязан выигрывать. Но особенно дома".
У него биполярочка?
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ты это Грановской скажи, чтоб нормального нападающего купила...
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Хули тут предупреждать,конечно не будет...у Ливера оно будет нах и усе...Да...и дабы предупредить срач в этой ветке,всех малетних пиздюков сразу посылаю на хуй и предаю анафеме и анальной каре...Аминь:)
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