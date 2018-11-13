МЮ договаривается о новых контрактах с Матой и Эррерой
"Манчестер Юнайтед" вступил в переговоры с полузащитниками Хуаном Матой и Андером Эррерой о новых контрактах.
Лишь накануне стало известно, что "красные дьяволы" пригласили к столу переговоров крайних защитников Эшли Янга и Антонио Валенсию, желая себя обезопасить от спекуляций в зимнее трансферное окно.
Изданию Manchester Evening News стало известно, что близость января заставила клуб поторопиться и в отношении некоторых других игроков. Речь идет об испанцах Мате и Эррере, чьи действующие контракты также истекают в конце сезона.
В январе 2014 Хуан был приобретен у "Челси" за 37.1 миллионов фунтов, тогда как Андер прибыл на "Олд Траффорд" полгода спустя из "Атлетика" за 29 млн. фунтов. Отпускать этих игроков безо всякой компенсации в планы "Юнайтед" не входит.
Добавим, что в этом сезоне 30-летний Мата и 29-летний Эррера не являются твердыми игроками основы, однако Хуан и Андер выходили в стартовом составе на три из четырех кубковых финалов, в которых участвовали "дьяволы" с момента завершения карьеры сэром Алексом Фергюсоном в 2013 году.
13.11.2018 10:00
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Всё за деньгами рвутся
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Мата-Хуемата,Эрерра-Пиздальера
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больше днарей, больше
даже странно, что рохо продают
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без Мата никуда.
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