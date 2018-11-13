МЮ договаривается о новых контрактах с Матой и Эррерой

Хуан Мата и Андер Эррера "Манчестер Юнайтед" вступил в переговоры с полузащитниками Хуаном Матой и Андером Эррерой о новых контрактах.

Лишь накануне стало известно, что "красные дьяволы" пригласили к столу переговоров крайних защитников Эшли Янга и Антонио Валенсию, желая себя обезопасить от спекуляций в зимнее трансферное окно.

Изданию Manchester Evening News стало известно, что близость января заставила клуб поторопиться и в отношении некоторых других игроков. Речь идет об испанцах Мате и Эррере, чьи действующие контракты также истекают в конце сезона.

В январе 2014 Хуан был приобретен у "Челси" за 37.1 миллионов фунтов, тогда как Андер прибыл на "Олд Траффорд" полгода спустя из "Атлетика" за 29 млн. фунтов. Отпускать этих игроков безо всякой компенсации в планы "Юнайтед" не входит.

Добавим, что в этом сезоне 30-летний Мата и 29-летний Эррера не являются твердыми игроками основы, однако Хуан и Андер выходили в стартовом составе на три из четырех кубковых финалов, в которых участвовали "дьяволы" с момента завершения карьеры сэром Алексом Фергюсоном в 2013 году.



Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Мата, Эррера

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2018 10:00

Количество просмотров Просмотров: 669

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chebrec 13.11.2018 11:55 # chebrec
    Всех старичков переподписывать
    Всё за деньгами рвутся

    (ответить)

  2. liverpool1892est 13.11.2018 11:12 # liverpool1892est
    Мата-Хуемата,Эрерра-Пиздальера

    (ответить)

  3. aliabiev 13.11.2018 11:05 # aliabiev
    больше днарей, больше
    даже странно, что рохо продают

    (ответить)

  4. dred 13.11.2018 10:51 # dred
    без Мата никуда.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: