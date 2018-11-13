Куртуа объяснил, почему ушел из "Челси" в "Реал"

Тибо Куртуа Голкипер "Реала" Тибо Куртуа признался, что ушел из "Челси" минувшим летом ради более высокой конкуренции.

Минувшим летом Куртуа покинул "Стэмфорд Бридж" при весьма скандальных обстоятельствах. Когда настало время возвращаться из отпуска, Тибо отказался приступать к тренировкам и потребовал перехода в Мадрид.

Поскольку контракт бельгийца истекал уже следующим летом, "синие" были вынуждены отпустить Куртуа. Осуществив свою мечту, Тибо столкнулся с жесточайшей конкуренцией со стороны Кейлора Наваса.

Куртуа, чье место в стартовом составе "Челси" никогда не подвергалось сомнению, нередко оказывался на лавке в начале сезона и стал регулярно играть за "Реал" лишь после увольнения Хулена Лопетеги с поста главного тренера.

Сам Тибо считает, что более высокая конкуренция подстегивает его к тому, чтобы не расслабляться и показывать свою лучшую игру. Этого Куртуа не хватало в "Челси".

"Единственная разница (после увольнения Лопетеги) в том, что теперь мы обрели уверенность и вошли в ритм. Прежде удача обходила нас стороной, мы пропускали голы в неправильные моменты, а вместо чужих ворот мяч попадал в штангу и вроде того".

"Что я думаю насчет своей серии матчей? Я знаю, насколько высока конкуренция в этом клубе и как тренеру сложно делать выбор на позициях во множестве матчей, именно ради этого я и перешел сюда".

"У нас отличный настрой в раздевалке, мы подгоняем друг друга и очень хорошо ладим. Это хорошая ситуация для нас", — сообщил Куртуа Marca.



Метки Куртуа, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2018 09:00

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Последние комментарии:




  1. tanku2013 13.11.2018 12:03 # tanku2013
    че он несет,какая конкуренция его подстегивает?!?!
    В Челси ныл когда Чех на воротах стоял,в следствии чего продали топчика нашего в Арсенал.
    Даун носатый!

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  2. chebrec 13.11.2018 11:50 # chebrec
    Посмотрите на него переворачивает ситуации как хочет в свою пользу

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  3. qwerty1234halil 13.11.2018 11:49 # qwerty1234halil
    Кабальеро лучше стоял' чем ты дырявая сучка

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  4. mototroller 13.11.2018 11:16 # mototroller
    Что этот долбойоб несет?

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  5. liverpool1892est 13.11.2018 11:13 # liverpool1892est
    Жопоносый говнарь пошел нахуй,ты никому не интересен

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  6. osivori 13.11.2018 10:52 # osivori
    это он волноваеться из наваса, скоро носастого на скамейку приземлит, совсем спятил, конкуренцию подавай, а как же детки, и вообще не стоит и говорить об этом носатом дыркаче, не уровень челси, типичный середняк

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  7. alexandr-by 13.11.2018 10:23 # alexandr-by
    Когда он уже заткнётся???

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  8. beatboy 13.11.2018 10:14 # beatboy
    5 гандонов от барсы пустил

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  9. superperez101 13.11.2018 09:55 # superperez101
    просто устал играть по вторникам и средам. если повезет то и по четвергам не надо будет

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  10. barrakuda 13.11.2018 09:30 # barrakuda
    Дырявое носатое чмо .

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  11. villas-boas 13.11.2018 09:16 # villas-boas
    новость для фансайта ггшников

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  12. kewell7 13.11.2018 09:16 # kewell7
    Где объяснения то?

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  13. polonskyi 13.11.2018 09:16 # polonskyi
    ты меньше пизди, шкура

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  14. gringo1990 13.11.2018 09:15 # gringo1990
    pizdec nahoi blyat`

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