Куртуа объяснил, почему ушел из "Челси" в "Реал"

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа признался, что ушел из "Челси" минувшим летом ради более высокой конкуренции.

Минувшим летом Куртуа покинул "Стэмфорд Бридж" при весьма скандальных обстоятельствах. Когда настало время возвращаться из отпуска, Тибо отказался приступать к тренировкам и потребовал перехода в Мадрид.



Поскольку контракт бельгийца истекал уже следующим летом, "синие" были вынуждены отпустить Куртуа. Осуществив свою мечту, Тибо столкнулся с жесточайшей конкуренцией со стороны Кейлора Наваса.



Куртуа, чье место в стартовом составе "Челси" никогда не подвергалось сомнению, нередко оказывался на лавке в начале сезона и стал регулярно играть за "Реал" лишь после увольнения Хулена Лопетеги с поста главного тренера.



Сам Тибо считает, что более высокая конкуренция подстегивает его к тому, чтобы не расслабляться и показывать свою лучшую игру. Этого Куртуа не хватало в "Челси".



"Единственная разница (после увольнения Лопетеги) в том, что теперь мы обрели уверенность и вошли в ритм. Прежде удача обходила нас стороной, мы пропускали голы в неправильные моменты, а вместо чужих ворот мяч попадал в штангу и вроде того".



"Что я думаю насчет своей серии матчей? Я знаю, насколько высока конкуренция в этом клубе и как тренеру сложно делать выбор на позициях во множестве матчей, именно ради этого я и перешел сюда".



"У нас отличный настрой в раздевалке, мы подгоняем друг друга и очень хорошо ладим. Это хорошая ситуация для нас", — сообщил Куртуа Marca.