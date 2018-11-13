Шакири считает, что Клопп поступил правильно, не взяв его в Белград

Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири заявил, что с пониманием отнесся к решению главного тренера Юргена Клоппа не брать его на матч Лиги Чемпионов против "Црвены Звезды".

На прошлой неделе "красные" потерпели сенсационное поражение в Белграде со счетом 2:0. Набравший отличную форму в последнее время Шакири совсем не помешал бы команде в этом матче, однако Клопп решил не брать швейцарца косоваро-албанского происхождения в Сербию.



Тем не менее, Джердан спокойно к этому отнесся, потому что смог лучше подготовиться к воскресному матчу Премьер-Лиги против "Фулхэма", в котором даже отметился забитым голом.



"Тренер просто хотел сосредоточиться на футболе, потому что каждый знает, какие у меня отношения с Сербией. Там очень жаркая атмосфера, и было лучше оставить меня дома и думать только о футболе".



"Когда я бывал там, каждый показывал на меня пальцем. Поэтому было лучше оставить меня дома. Я был свеж, но я остался здесь и тренировался с некоторыми другими игроками".



"Это ничего не поменяло. Я хотел хорошо сыграть в воскресенье и думаю, у меня получилось", — цитирует Шакири Evening Standard.